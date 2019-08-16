歷史上的今天》美國自斷交 30 年以來，首度對台伸出援手！

台灣在地震帶，並且也在颱風騷擾處，天然災害對於我們造成很可怕的影響，雖然現在可以有國際社會的幫忙，但是事前的硬體預防，制度設計，才是更重要的，以及發生當下的專業判斷，或許才是最重要的。

有史以來最可怕的颱風 美國竟然幫忙

◎佳穎＼法律白話文運動

10 年前的今天，美國派軍機運送莫拉克風災物資抵台，是自斷交以來第一次有美方軍機降落台灣。

意外的援助

記得在 10 年前的夏夜，一場風災無情肆虐中南部地區，摧毀了無數人的家園，也帶走了不少寶貴性命。風災後的外圍雲系及西南氣流，更使暴雨未隨颱風離去而停歇，成為水患，淹沒了不少農民賴以維生的稻田，也在民眾的心裡，成為一場難以揮去的夢魘。

2009 年的莫拉克颱風造成全台近 681 人死亡、18 人失蹤。全國農損超過 200 億，小林村滅村，是台灣歷史上傷亡最慘重的侵台颱風。

莫拉克颱風為台東地區帶來重大災情，湍急的河水將知本溫泉區的地基掏空，位在河畔的金帥大飯店 倒塌。（資料照）

災後，國際社會紛紛對我們伸出援手，令人意外的是，美國也在援助的國家之中！10 年前的今天，美國派軍用運輸機送救援物資抵達台灣。這是自斷交以來，睽違 30 年第一次有美軍運輸機在台灣降落。美方送來一百二十捲特殊材質的防水布，讓災民可以搭建時臨時帳棚，並派出兩架重型直昇機，協助救難人員吊掛重機具，搶救災區。

！10 年前的今天，美國派軍用運輸機送救援物資抵達台灣。這是自斷交以來，睽違 30 年第一次有美軍運輸機在台灣降落。（資料照）

國際救援的法律意義？

隨著極端氣候現象頻傳、國際交流日漸緊密，每當有國家遭受天災肆虐時，其他國家基於人道思想而互助合作在此時就顯得格外重要。

對此，為了解決「災難事件」後的救援問題，國際紅十字會擬定了《國內接受國際救援與初期復原協助等規則之指導方針》。這個應變辦法一般被簡稱為《方針》，被不少國際及區域組織，透過決議文的方式接受並背書。

《方針》協助國家發展災難應變的法律規範，使國家在推動救援行動時能有明確的法律依據。紅十字會希望能將這套應變措施推廣到全世界，透過國家實踐的方式，使這套方法成為國際法上受國際社會承認的法律規範。提高救援效率並減少更多損害外，也為「災難應變」及「國際援助」的提前作準備。



預防勝於治療

台灣在地震帶，並且也在颱風騷擾處，天然災害對於我們造成很可怕的影響，雖然現在可以有國際社會的幫忙，但是事前的硬體預防，制度設計，才是更重要的，以及發生當下的專業判斷，或許才是最重要的。

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