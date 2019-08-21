歷史上的今天》中共和南韓建交，引起萬人簽名抗議？！

若依構成國家的要件進行檢驗，台灣皆具備土地、人民、政府及與他國交涉的能力，應為事實上獨立存在的國家，但當今多數國家並未對我們予以「承認」，否認我們具有國際法上身為國家應有的資格及地位。

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我們不是朋友了？

27 年前的今天，南韓與中共建交，使國內民眾不滿，發起萬人簽名活動，以表抗議。

1992年8月24日中華人民共和國與大韓民國建交。（圖片來源：翻攝網路）

用完即丟的關係？

冷戰時期，朝鮮半島南北對峙。支持朝鮮的中共與南韓分處不同陣營而互不承認，雙方曾引發多次海事衝突。相對地，我們當時與南韓的關係十分密切，除在韓戰中提供援助，也與南韓建交，並多次舉辦高層互訪。

但隨國際局勢的變化，南韓與中共的關係逐漸緩和。南韓表示在平等互惠的原則下，願對所有社會主義國家實行門戶開放。中共也開放山東和遼東半島，作為對韓直接貿易的窗口。

兩國交流日益頻繁下，不久後即宣布建交，南韓要求我們的駐韓大使盡速離境，並由中共取代原先給予我們的待遇。外交部也對此回應自雙方建交之日起，即與南韓斷交並取消對韓貿易一切優待。

事情傳回國內後，引發多數民眾不滿，因此在 27 年前的今天，在台北街頭有民眾發起萬人簽名活動，對南韓背棄我國的行為表達不滿及抗議。吸引不少來往的民眾都自動的停下腳步，用簽名表示聲援。

27 年前的今天，南韓與中共建交，使國內民眾不滿，發起萬人簽名活動，以表抗議。（翻攝國際橋牌社臉書）

國際法上的孤兒

在 1971 年聯合國大會的決議中，聯合國認定由中共取代我們原先對中國的代表權，不讓我們與中共能像與南韓、北韓或以前的東西德一樣，可以個別以國家的名義加入聯合國。雖然聯合國的決議並沒有強制所有國家承認並遵守，仍有部分的會員國選擇承認我們是中國，但多數的國家還是選擇與中共建交。

若依構成國家的要件進行檢驗，台灣皆具備土地、人民、政府及與他國交涉的能力，應為事實上獨立存在的國家，但當今多數國家並未對我們予以「承認」，否認我們具有國際法上身為國家應有的資格及地位。也就是，我們無法與否認我們的國家建立外交關係或簽訂國際條約。

守護台灣，從認同開始

我們從小在這片土地上成長，吃台灣的米、喝台灣的水長大。身為台灣人，我們理應愛著這片土地上的一切，包含這片土地上可貴的民主與自由，不讓任何有心人士恣意侵奪或破壞。所謂的愛台灣，應該是認同這片土地而為台灣奉獻心力，並非藉此之名而圖一己私利，那不是愛台灣，那愛的是新台幣。

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