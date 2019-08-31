歷史上的今天》我想提早出獄，可以嗎？

假釋，本質上是立意良善的制度。它不止蘊含著人民對受刑人信心的程度，也間接地反映出民眾對於治安的顧慮。

假釋制度Know-how



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18年前的今天，華岡之狼楊文雄考上台大社會系，卻因假釋聲請沒過，得繼續蹲牢獄，進不了校園。

18年前的今天，華岡之狼楊文雄考上台大社會系，卻因民眾恐慌，申請7次假釋都被駁回，只好放棄學籍。（資料照）

人人畏懼，華岡之狼

楊文雄，輔大體育系畢業。1992年起，他在文化、陽明及淡江大學周遭和台北市士林、北投區等地，鎖定女大生，接連犯下強盜、竊盜、強姦或猥褻等罪。而因為文化大學所在地是華岡地區，所以又被稱為「華岡之狼」。

1996年，士林地方法院判決，這匹狼總共犯下25樁性侵案件，必須進牢獄關16年，而楊文雄放棄上訴，全案確定。

原來坐牢不用坐到滿？

後來的故事，就是楊文雄在監獄裡，靠著自學成功考上台灣大學社會學系，但法務部不願讓他「假釋」出獄，最後楊只能被迫放棄學籍，跟台大說Bye Bye。

咦，那「假釋」是什麼呢，為何對犯罪者這麼好，還可以不用坐牢？

華岡之狼楊文雄。84年攝。（資料照）

有條件地釋放=假釋

假釋制度源起於英國，主要是為了使「改過向善」的受刑人，能夠提早回歸社會。簡言之，所謂的假釋，就是「假裝把人釋放」。在符合法定的標準下，這些合格的受刑人可以在其刑期屆滿前，提早離開監獄，倘若在假釋期間，受刑人違反法律規定，那麼它就必須重回牢獄服完剩餘刑期。

所以，在假釋期滿前，其實受刑人實際上都還沒「完全」地自由，只是能夠脫離監獄，有限制地踏入社會生活。

我國刑法第77條即有明定，受徒刑之執行而有悛悔實據者，無期徒刑逾25年，有期徒刑逾1/2，累犯超過2/3，得由監獄報請法務部，聲請假釋出獄。法條所指之「實據」，其實就是按監獄依照「行刑累進處遇條例」等規定，分別實際考察，進而認定該受刑人是否態度良好，適不適合被放出來。

挑戰民眾的信任？

法務部之所以不讓楊文雄假釋通過，社會觀感可說是主要因素。試想：如果是你，聽到家裡附近將會出沒一個曾經犯下25起性侵案的人，作何感想？而他，居然還是提早出獄，尚未服刑完畢的。

你會不會氣？

假釋，本質上是立意良善的制度。它不止蘊含著人民對受刑人信心的程度，也間接地反映出民眾對於治安的顧慮。

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