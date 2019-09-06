哲人醫師說飲食》日本料理教科書（二）割主烹從 和食風物詩：發揮食材五味的特性

洪建德

續上篇

假如精進料理，就要講究六味，由道元禪師從南宋帶回，多一樣「淡味」，就是蔬菜的味道，至今許多精進料理維護宋代素食原味，進而京懷石料理，與一些會席料理，也有精進料理的精神與淡味元素融入現代菜單裡（圖7I, 9M-9Q）。

道元禪師適渡宋僧，精進料理的開山鼻祖。（圖：作者提供）

道元禪師最注重飲食，設有高僧維護。（圖：作者提供）

祇園丸山的一小皿是百合根，上面有菇菌類切絲，以上小皿都是溫度略低。（圖：作者提供）

近籐 天麩羅專門店，也有出油菜花當前菜，表現淡味的精神。（圖：作者提供）

一道菜要辛・酸・苦・甘・鹹五味俱全，但食材加總的味道，加上烹煮調味，五味比重不一樣，而呈現該道料理菜鹹的該鹹，甜的該甜，讓會席料理上每道菜都五味調和，但又各具一味，讓時食客享受滋味的變化。

同時也要依照各道菜的本質而不一樣的溫度，例如祇園丸山的先付，先付就是會席料理套餐菜單裏，最早出來的一道菜。

先付有螢烏賊，白魚束，春筍等，都是春季室溫下，右下方紅色的漆器是覆蓋的酒杯，就是待會兒會上溫酒的酒器。

祇園丸山的先付。（圖：作者提供）

祇園丸山瑩烏賊與春野菜特寫。（圖：作者提供）

祇園丸山的春筍特寫。（圖：作者提供）

接著上來一道丸山自創的八寸，但是自己稱為「櫻盛」，意思就是把櫻花下菜，除了中間是人造櫻花枝外，上頭有一尾鮮蝦、一片黃味酢羹，將出汁，和入間接加熱的葛粉水中，混合蛋黃，加入適量的醋，冷卻形成羹。

祇園丸山的八寸，自稱櫻盛。（圖：作者提供）

它用於魚和蔬菜醬和醋。就是醋煮葛粉羹，下面一片酪梨，構成一條櫻花支，免不了有一葉子，就由大島櫻葉油炸而成，可以食用的櫻葉，以上都是室溫呈現。

右邊有一個冰淇淋般的東西，又是隱梅，這是和食技術，把食物隱藏起來，不到分子料理程度，但是外表猜不出來是什麼，看菜單才知道，裡面有醃梅子，曾經冰過，溫度稍低。

祇園丸山的隱梅，加上壽海苔。（圖：作者提供）

祇園丸山的生針魚片，以煎酒與梅肉調味，以促進食慾。（圖：作者提供）

祇園丸山的蟹真丈，這是以70度熱湯呈現，不會燙到嘴。（圖：作者提供）

祇園丸山的向付，這是冰鎮後，黑鮪背肉，真鯛，以及前頭的花枝構成的沙西米，配上岩海苔，白蘿蔔片與山葵抹末。（圖：作者提供）

祇園丸山的一小皿是百合根，上面有菇菌類切絲，以上小皿都是溫度略低。（圖：作者提供）

祇園丸山的蟹真丈，這是以70度熱湯呈現，不會燙到嘴。（圖：作者提供）

祇園丸山的向付，這是冰鎮後，黑鮪背肉，真鯛，以及前頭的花枝構成的沙西米，配上岩海苔，白蘿蔔片與山葵抹末。（圖：作者提供）

接著來熱湯，一般日本各式料理，包括中餐，法國菜，義大利菜，桌上出現的湯，都不燙嘴，大約60多度，溫度大約是可以喝入的熱度。

真丈是日式細膩魚丸，一般都是以蟹肉與蝦肉做成，這湯頭可就花點資源，就是高級昆布，與高級本枯節刨薄片而成，所以充滿了礦物質與氨基酸，核甘酸等甘鮮味。

鱒魚南部燒，春寒揚，這是鱒魚塊油炸，以當年南部蕃（現在岩手縣）的做法，南部再現今岩手縣南部，這是熱食。

祇園丸山的蒸壽司，溫熱的糯米飯，稱為「凌菜」，是京都鄉土料理，過去生食不發達，除了以醋醃魚外，京都的菜都是熟菜，有細菌學，才敢漸漸越來越多生食上桌。

祇園丸山的蒸壽司，溫熱的。（圖：作者提供）

就是會席料理上，當客人多花了些錢，點了高貴一點的套餐時，會多得到一兩道菜，凌菜就是一種加菜的名稱。

祇園丸山的油豆腐煮春筍與蕗，木之芽，若海帶，加上本枯節高湯，是溫熱菜，稱為「炊き合わせ」。

祇園丸山的油豆腐煮春筍與蕗，木之芽，若海帶，加上本枯節高湯，是溫熱菜。（圖：作者提供）

海菜浸生薑醋，もずく是一種褐藻，漢字可以寫成藻付，是一種保健食品，吃來涼涼，調味酸甜，具有洗去前面菜餚味覺與香味，迎接主菜的作用。

海菜浸生薑醋，もずく是一種褐藻，漢字可以寫成藻付，是一種保健食品，吃來涼涼，調味酸甜，具有洗去前面菜餚味覺與香味，迎接主菜的作用。（圖：作者提供）

胡麻和，水菜、三葉菜、白木耳，以芝麻醬涼拌，這是一種典型京都菜，右邊的是煎安康魚肝。（圖：作者提供）

祇園丸山生鮮甘貝炸過後，浸水果醋，佐酸蓮藕。（圖：作者提供）

祇園丸山午餐的食事，冰魚御飯，整鍋讓你帶回家。（圖：作者提供）

香物以鹽醃白菜，壬生菜，昆布，小梅。（圖：作者提供）

祇園丸山的甜點，香蕉雪碧冰，加上黑豆。（圖：作者提供）

以上丸山稱之珍味，其實更加珍貴的品項才算，分三個器皿端出。

祇園丸山 的珍味三品。（圖：作者提供）

祇園丸山午餐食事，冰魚御飯，以木之芽調味，配梅乾等醬菜。（圖：作者提供）

祇園丸山午餐的食事，冰魚御飯，整鍋讓你帶回家。（圖：作者提供）

香物以鹽醃白菜，壬生菜，昆布，小梅。（圖：作者提供）

祇園丸山的甜點，香蕉雪碧冰，加上黑豆。（圖：作者提供）

祇園丸山的冰涼水果。（圖：作者提供）

祇園丸山最後再上一碗抹茶，表示主人自己的風雅。（圖：作者提供）

祇園丸山是米其林二星，我到過兩次，它是料亭嗎？但是店名自稱割烹。我第一次去吃午餐，和服店員見到外人進來，就推我給一位講英語的接待小姐，她就帶我到一樓的吧台座位，感覺像割烹。

祇園丸山一樓的吧台，感覺像割烹。（圖：作者提供）

但是多數菜從後頭廚房傳來，我吃最便宜的午間套餐，較沒有特色，說它像割烹，倒有幾分像，最後還上來以奈良產的江戶柿子與金時紅豆羊羹。

極多數菜從後頭廚房傳來吧台。（圖：作者提供）

祇園丸山午餐的食事後，再送上水果。（圖：作者提供）

但是第二次，胖女侍問我點哪一種餐，我點一套次高價的午餐套餐，她就帶我上二樓，好大，好侘寂莊嚴的個人房間。

祇園丸山莊嚴的大房間用餐，心情好。（圖：作者提供）

在這偌大空間用餐，裝潢與擺飾有很多傳統手工，讓時刻心情放鬆，望出窗外，看到暖簾與燈籠，雖然在町街，但是別有一番異國滋味。

祇園丸山，侘寂的暖簾，以及大紅燈籠。（圖：作者提供）

我要買單時，侍者看到我口袋有現鈔，就問我要不要點藝伎一組，來唱歌獻藝，一組三人，只要12萬，我說我的錢還要買東西，就退場了，原來現在大家都會拉客了，可能景氣很差，根據文獻過去藝伎不要一次客，可能我現金露了白，現金客人很受歡迎。

我回程，老闆還和我合影，當我是貴客嗎？上次在樓下時，點基本餐就比較沒有受到禮遇，真是一分錢一分貨。（待續）

祇園丸山的主人丸山嘉櫻與筆者合影。（圖：作者提供）

祇園丸山的講究，可以從有如鏡面的黑色漆器桌面，看到手工侘寂吊燈開始與結束。（圖：作者提供）

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