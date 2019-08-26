哲人醫師說飲食》日本料理教科書 （二）割主烹從 和食風物詩：周封建腐敗了《詩經》的割烹

洪建德

割是廚房主役

1986年第一次閱讀日本語的料理教科書，看到「割主烹從」，好一個醒目的加美詞句！

但是看了似懂非懂，現代漢語沒有這辭，日本關西卻到處看得到，自知看到一座山，但是不知這座山。

雖然遠在東北，秋保溫泉茶寮宗園造里的北寄貝在右前，干貝在左後。（圖：作者提供）

查了《和食調理事典》，這是一種日本式百科全書，與詞典不同，詞典說明字詞的發音，意義，來源，與文法，並造一例句。事典則說明這事物的內容，常常附上圖片與作圖，但是比較不像現代百科全書那般多彩色圖片。

各種日本語有關本文的事典。（圖：作者提供）

翻了調理事典等文獻，原來割烹是「切割、準備與加熱烹調的工作」，至於「割主烹從」則是「明白揭櫫廚房首重刀工，加熱烹煮只是從屬的雕蟲小技」。

原來看似《詩經》的佳美詞句「割主烹從」，但卻是道地的和創漢語！

可能原始部落夏商，與原始部落的東瀛倭人內心相通，所以倭人接觸先秦文化時，就馬上移植《詩經》的佳美詞句的創作方法，所以學到割烹兩字，加以創作，讓人深刻體會「割」才是廚房裡的主役，「烹」是副手，正是「見山是山」。

2014年底，當我完成了割烹本部架構，20多年寫來的文章將告一段落，內心很欣慰，準備投稿醫界權威期刊了。

由於身為醫師科學家，凡事究極探討的訓練，驅使我再到中國哲學書等網站搜尋「割烹」，果真不出所料，割烹真的最早出現在《詩經》〈小雅〉！

詩經小雅 ... 臣對曰：按《 少牢 饋食禮》“雍爨”註，雍人掌割烹之事，廩人掌米入之藏。

中國哲學書檢索割烹。（圖：截自網路）

這是最早的漢字文獻，現在2019年6月14日再次搜尋，卻找不著了。雍人在古代掌宰殺牲畜，與廚房烹飪的專人，地位不高。

廩人，官名。西周始置，或簡稱廩，掌糧倉。

《國語》〈周語〉上：廩協出。韋昭注：廩人掌九穀出用之數也。所以糧食長官，官位不大，但是國民營養與維生大權掌握 一方面慶幸自己國學造詣的直覺正確，文獻上先秦古籍曾出現數次：

《周禮》〈天官．外饔〉：「掌外祭祀之割亨」。 《孟子》〈萬章〉上：「人有言『伊尹以割烹要湯』有諸？」 . 孟子滕文公章句下：「吾聞其以堯舜之道要湯，未聞以割烹也。」

儒家的老師禮家定義外饔：掌管外祭祀割烹，是在周宗廟負責烹煮祭品的小吏。孟子認為：廚房事務是卑賤的事，與偉人只能討論堯舜大道理。

《韓非子》〈說疑〉：「聖王明君則不然，內舉不避親，外舉不避讎...觀其所舉，或在山林藪澤巖穴之間，或在囹圄緤紲纏索之中，或在割烹芻牧飯牛之事。然明主不羞其卑賤也，以其能、為可以明法，便國利民，從而舉之，身安名尊。」

韓非子眼中，他是法家，不是擁護周王朝的儒家，可見在當時人心裡，普遍看輕從事割烹放牧糧食等飲食營養相關事務之官役，或人物都卑賤！

《淮南子》〈泰族訓〉：夫徹於一事，察於一辭，審於一技，可以曲說，而未可廣應也。蓼菜成行，甂甌有荑，稱薪而爨，數米而炊，可以治小，而未可以治大也。員中規，方中矩，動成獸，止成文，可以愉舞，而不可以陳軍。滌杯而食，洗爵而飲，盥而後饋，可以養少，而不可以饗眾。今夫祭者，屠割烹殺，剝狗燒豕，調平五味者，庖也；陳簠簋，列樽俎，設籩豆者，祝也；齊明盛服，淵默而不言，神之所依者。

至此，過去屠夫與廚工都是下流人士，一樣祭祀神明的工作者，廚師衣冠等級很低稱為「庖」，相反地，穿戴整齊，明艷盛服，板著臉令人莫測高深，而呈上祭品，是神所依託的人，稱為「祝」儀者。

《鹽鐵論》 論儒：御史曰：「伊尹以割烹事湯，百里以飯牛要穆公，始為苟合，信然與之霸王。如此，何言不從？何道不行？故商君以王道說孝公，不用，即以彊國之道，卒以就功。鄒子以儒術干世主，不用，即以變化始終之論，卒以顯名。故馬效千里，不必胡、代；士貴成功，不必文辭。孟軻守舊術，不知世務，故困於梁宋。」

（待續）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法