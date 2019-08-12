哲人醫師說飲食》日本料理教科書（一）：和食有形四要素

洪建德

續上篇

和食有形四要素

相對地凸顯和食的有形要素是什麼？我深怕自己深陷日本專業書籍，而「只在此山中，雲深不知處」，於是我數十年間，旅行亞洲、歐洲與北美，近來更參考中國看法，希望得到更廣泛而全面的認識，和食有形要素有四件。

重視素材新鮮自然原味

和食的素材在許多方面，比法國菜講究，有一套叫透明的系統與管理制度，要求產銷履歷，注重品質，有機，產地土壤，熟成，產季（旬）。

公平交易嚴明，例如：魚名不得假冒，鱈魚科以外，市場上再沒有「鱈魚」，例如：除了台灣，世界沒有「圓鱈」，更沒有「扁鱈」，前者為一種南極魚目，南極魚科的魚，後者為一種鰈魚目的扁形魚。

日本師傅很重視食材的產地，因為全民舌尖纖細，產地不同，味道不同，口感齒觸都大不同，所以許多名店都標明產地。例如：新橋的第三晴美主廚老闆，長山一夫師傅，對於採購產地，親自察訪，每天都寫一張毛筆字，公告在當天牆壁上，他書寫今天進貨的產地，等級，天然，旬，與評價，並且著書立說，把採購材料寫成數本書與圖譜1、2、3。

長山一夫每天進的漁獲，都翔實記載於新橋第三晴美的牆壁上。（圖：作者提供）

日本食材連大小都列入分類。太大都打入B級，食材價錢較貴就不足為奇了4。魚類亦然，除了新鮮，大小，產地，以及配菜，調味料的品質都考究，為了素材原來的味道，才加調味料，而不是調理方法，或添加調味料，來改變食物的味道，質地，形態，或口感。

這也讓「和食」在2013年11月世界教科文組織UNESCO列入無形文化遺產的原因之一5、6、7。至於世人都知道來自日本的沙西米與壽司已成世界名菜，在全球各地都看得到專賣店8，更已經深刻內化在現代義大利料理與法國料理的前菜中，稱為Carpaccio。

維也納街上的北海道壽司餐盒。（圖：作者提供）

過去法義兩國的貴氣料理，海產能上得了桌的不多，例如龍脷魚Sole、的鯛Dory、大鰈魚Halibut、鮭魚、鱒魚，馬賽海鮮湯的紅秋高red mullet，地中海安康魚monk fish，以及牡蠣，扇貝，淡菜，龍蝦而已。

所以在20世紀後半，源自地中海，開花於內陸羅瓦河的法國菜，在二戰後繁榮期，與日本交流中，漸漸接受日本的生魚與魚類，不論吃法與廣度都大有進展。 其中代表性人物，就是侯布雄 joel robouchon（1945年4月7日生－2018年8月6日卒，於1976年曾獲法國最佳工藝師殊榮。），自1996年退休，至2003年復出前，他代表法國菜世界第一人與日本人交流，尤其與資深壽司職人小野二郎私交甚深。

1999年10月在布魯塞爾市中心la maison du cygne前菜就是halibut carpaccio。（圖：作者提供）

数寄屋橋次郎自述與侯布雄的認識與交往。（圖：作者提供）

連德國慕尼黑最高層餐廳，奧林匹亞公園塔上181公尺高，Reaturant 181 Olympaiaturm，都看得到侯布雄的簽名照，表現料理帝王的領土。（圖：作者提供）

侯布雄引用壽司人的料理方法，應用他的吧台尺寸與上菜方式與思維，在東京六本木做成侯布雄工作坊L'Atelier de Joël Robuchon，而大大擴張在全球餐飲版圖。這工作坊系列，移植到紐約市，曼谷，香港，拉斯維加斯，倫敦，巴黎，新加坡，蒙特利爾，上海，新加坡，台北都有一家，目前共11店，加上其它系列餐廳十數家，終其一生總共囊括32顆米其林星星，是目前獲得多星級的廚師9。

再細究他50歲退休，近年的大成功，發現他以法國料理的技術底蘊，來到日本，學習非加熱調理的生魚技巧，重新詮釋傳統和食技法與精神，而再創職業高峰，許多名菜，例如魚子醬蟹肉，再搭上祖國新法國料理的風潮，造成有史以來，掌握最多的廚師，獲獎最多的廚師。

這種風氣也帶動了法國中堅廚師，每年數十人趨之若鶩到京都進修，甚至法國料理的徒子徒孫到處濫用醬油，連北義2013年的阿爾卑斯山區（奧地利帝國的後裔，二戰前希特勒割給墨索里尼，現在成了度假勝地。）的五星旅店，嘗到滿桌都是生鮮海產與壽司，而且喜歡融入為一週菜色的變化中。

2013年北義大利Gardener的Groendnerhof Hotel自助晚餐都是生鮮與壽司。（圖：作者提供）

2007年在德國杜塞爾多夫日航旅店，北義大利大旅店Gardener Grödner Hotel，以及德國最高級的Schlosshotel Elmau可見日本式生魚已經被大多數歐洲人接受。北義另一家旅店Hotel Alpine Dolomites則清湯完成後，滴上日本生醬油端出的作法，深感這是哈日義大利廚師嗎？

德國杜賽爾多夫日航旅店散壽司也有黑鮪。（圖：作者提供）

位於北義德語區的alpina dolomites晚餐的湯是醬油牛肉清湯加奶油餅。（圖：作者提供）

至於香港的廣式料理也吸收西餐的焗烤等西方調理方法外，日式的薄造、沙西米，也融入粵菜中，在臺北吃粵菜，活的七星斑做兩吃，一面做成薄造，沾水果醬，一面港式清蒸，已是常態了。甚至於加入海帶與鰹魚高湯於菜餚中，粵菜大量使用日式昆布柴魚調味醬油。

中華料理上稱為鮮味，就是新鮮食材，羊肉等呈現的美味，基本上昆布柴魚調味醬油擴大了中國菜舌尖的範疇。這些要不是昆布的氨基酸類，就是菇菌類，與鰹魚本枯節或荒節高湯的嘌呤衍生物混合的旨味，都是日本料理注重旨味的精神與技法。

新鮮就富含營養，選擇食材，可以利用自然的鮮味，甘味，多樣化更可以增進食慾，攝取到不同物種所含的營養，尤其海產的稀有元素，是陸生動物的必須微營養素。強調食材的自然，就會去減少不必要的修飾，減少油脂與鹽分，減少攝入過氧化物與反式脂肪酸，而得到美味好吃的結果。

六味獨立而不辛辣

只用蔥

但是料理時糖與醬油都用的比我們兇，所以台灣舌頭遇到道地日本菜餚時，會覺得口味上較鹹，但沒有台灣爆香油蔥味，更沒有大陸北方的強蒜味，也缺乏中國華東韭黃味，更沒有湖廣的辣椒，或四川的麻辣、青椒味來『提味』主菜。

例如青椒炒牛肉的去腥味作法。和食不加辣椒，青椒，炸紅蔥頭，蒜頭等百合科植物，唯有廣義日本料理，單皿小吃常加青蔥末，例如拉麵，唯一傳統料理加珠蔥末調味的是江戶前壽司的青魚類，例如鰹魚踏踏奇，或鰯魚壽司，或鯖魚，或鮪魚腹肉細卷等。

當年辣椒飲食文化經過大航海時代，在5世紀前擴散到世界各地，所以世界目前分為吃辣椒與不吃辣椒，兩大人群。中國大陸也大約一分為二，過去台灣不吃辣，閩系、粵系、與客家，原住民都屬於不吃辣這一塊，但是民國38年後，演變成不吃辣，與另一半吃辣漸漸變多的現況。

日本人大體上至今還不吃辣，除了少數駐外人習慣辣椒味道外，本土日本人吃韓式泡菜，味道淡而不臭，甜而不辣。在京都的錦市場，早就看到韓式泡菜已經淹沒在一桶桶日式醬菜當中的一桶。

京都錦市場的傳統日式醬菜店內田，韓式泡菜淹沒其中後頭桶中。（圖：作者提供）

台式芥末吃法，人工芥末一坨，放入醬油，沙西米整片浸漬其中，在日本的小店，也沒有見過；辣椒多用來視覺調色，單皿小吃，例如煎餃，拉麵，當然有人加辣油，至於辣椒醬，生辣椒，即使在中華菜館也罕見，和食裏，一直沒有辣椒調味的菜。

調味料sa・si・su・se・so

所以和食調味料稱為sa・si・su・se・so，就是糖・鹽・醋・醬油・味噌，除此之外，唯有米林，清酒。沒有烏醋，更沒有 粵菜蠔油，也沒有其它醬料，例如南洋沙茶，或印度咖哩10。

注重甘鮮味（嘌呤核苷酸，麩氨酸等各種胺基酸很重，因為二戰後，人工調味料發達，近來庶民店有過度調味之嫌），和食甜時很甜，淡時很淡，該熱則熱，該冷則冷，想給品嘗者食物的原味，去掉不好的腥味。

當然先講究海產物的新鮮，再以冰塊水洗淨魚的血水，稱為「洗い」，最後上桌前，再加上日本柚子皮，或醋橘，來壓過最後殘存的腥味。 至於沙西米也使用很少量的30來種香料草10，包括山葵，蘿蔔嬰與燒海苔絲、越瓜、黃瓜絲、黃瓜花、黃瓜片、南瓜絲、茗荷絲、赤蕪菁與大芥菜、青身蘿蔔、胡蘿蔔雕成紅葉、蓮藕、莫大海、芥菜花、薑、蘿蔔、山椒黃菊、岩耳、栗、蘿蔔、長芋、薩摩芋、青紫蘇與花紫蘇、土筆、紫芽、新海苔、遼東楤木（たらの芽）、防風、葱、浅葱、款冬、金棗、日本柚子、檸檬片、岩海苔、辣韮、辣韮芽、蕨、若海苔、醋橘、胡蘿蔔絲、紅芽、唐獅子青辣椒、梅乾、防風、蘿蔔嬰、明日葉等，將在各章節，與沙西米專論。

由於和食香料草使用量少，不喧賓奪主，也不常用來滷汁，滲進主原料，而稱「入味」，而是以香料草來減少腥味，或修飾原來的味道爾爾，在使用旨味的出汁時，主要也是要讓原來食材旨味更突出，更加凸顯新鮮與自然。

京都稱為向付就是關東人的沙西米，有明石鯛，太刀魚，橘醋凍，山葵 菊花醋漬。（圖：作者提供）

菊之井露庵的向付，左起真鯛，右為鰆皮霜造夾上橘醋醬油明膠，最外頭圍巾甜的新海苔。（圖：作者提供）

京都小料理店，用冰鎮水洗淡水魚暗色頜鬚鮈，佐味的是醋橘。（圖：作者提供）

（待續）

註：

1. 長山一夫著。江戶前壽司 仕入覚え書き。初版。東京。2004年。

2. 長山一夫著。江戶前壽司 仕入覚え書き。アシエット 婦人画報社。改訂版第2刷。東京。2006年。

3. 長山一夫著。鮨。ピエ ブックス。初版第1刷。東京。2003年。

4. 洪建德。什麼是料理？台灣醫界，2014；57（3）：65-70。

5. Washoku, traditional dietary cultures of the Japanese, notably for the celebration of NewYear. Assessed on 2014/03/09

6. “和食”入選世界非物質文化遺產- 新華社新聞- 文化娛樂- 亞太日報.

7. 日本食文化を、ユネスコ無形文化遺産に。農林水産省. 2013年 12月26日。

8. 洪建德。如何獲得新味道-壽司/沙西米，台北市醫師公會期刊。2011；55（9）：66-74

9. http://en.wikipedia.org/wiki/Joël_Robuchon. assessed on 2014/03/09

10. 洪建德。如何做菜最營養。聯經出版社，1995年11月，臺北市。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法