哲人醫師說飲食》日本料理教科書（一）：料亭文化

洪建德

續上篇

料亭文化

料亭是料理店，但是不是一般料理店，佔地廣大，有庭院，常與藝伎合作，提供了解日本文化的地方，不只提供了最高級的日本料理，也是一般日本人意象聽到，吃『日本料理』的地方。

我看到美食撐起東京經濟半邊天

日本生產的農業，林業，漁業產品和食品出口，也從2013年開始上升，經過各級政府與民間的努力，日本料理與食材，如和牛、和果子、日本酒等，已經在海外多國貿易有所斬獲，輸出大量增加中。但是我個人認為，美食應是全民性的，我們需要廣大庶民的B級與C級美食（一碗50台幣的路邊攤），也要有貴族的A級美食。

因為我們活在資本主義之下，我們觀光生意不能只限夜市的客層，我們有世界級定價的住宅，同時也應該有世界級定位的美食發展，鼓勵國內住豪宅的人來吃美食，以建立國內的市場，廚師、餐廳才能持續，才有頂端階層的客戶從國外來光顧，所謂內需產業才能紮根。

舉個例子，東京2013年四月初，在『神田和食』吧台桌上共有8個座位，除了我以外，有一對美國老夫婦、一對巴拿馬人夫妻、台灣家族3人；在「吉武すし」吧台有7個座位，有一對巴西夫婦，有一對西班牙夫婦，一個獨行日本男性，一個不明國籍的東亞人與我。

所以米其林進入日本東京已經12年了，外國客人常多於日本客人，高級餐廳的全球吸客效應，經濟上已經顯現１，讓國際饕客絡繹不絕的東京一餐近萬元台幣，台灣需要賣多少碗50元路邊攤？將來日本廚師靠「高級服務業」改善經濟，我們的市場定位、策略與方向呢？何時投資起步？廚師薪資能夠提昇嗎？

日本料理如何吃，才有氣質？

1. 氣質是讀書涵養，與人生智慧，不是財富堆砌的霸氣，當一個美食家必要認識食材例如海產的一切，例如知道過去人文的故事，知道食物的科學，生態，與分類，知道食物怎麼料理才好吃，知道這個海產的產地之間有什麼差別，說出來的話，自然就受職人尊敬，職人所提供，或所嘔心手作一品料理，也才會欣賞，進而感動，這種人生百年一次的機運，就是茶道的佳美詞句「一期一會」。

2. 當一個客人內心虛懷若谷，謙卑地來到專家座前，專家看到您的氣質，您的美學與美食修養，自然會更加尊敬，得到更多禮遇與招待。

氣質兼具謙讓和尊敬，我已經尊敬別人，尊敬專業，專業的師傅才會打從內心尊敬您。

人皆生而平等（All men are created equal），被認為是美國獨立戰爭最具持續影響力的名言。托馬斯·傑弗遜最早將此句用於〈獨立宣言〉中。不是消費者最大，而是一種魚水的關係，師傅需要業績，您需要美食，這是一種社會服務循環鍊，我為別人，別人為我。 我是董事長，我最大，但是您想要美食，有求於專家，就是要尊重專業，人皆生而平等。

3. 把自己的慾望做小，不要遇到好吃的東西，就像想吃到飽的餓鬼，一副貪婪的樣子，貪相被一覽無遺，很丟臉。但是又要自主地適時稱讚師傅。

4. 說話不大聲，就像西餐一般，世界共有的禮儀，要隨時注意別人看到自己的樣子，而不是機車文化，反正數千年都這樣子，大聲喧嘩，旁若無人。

5. 更不要吆喝師傅，師傅補不高興，對自己沒有好處。

6. 不要求免費的招待品，店家會招待，店家就已經給您了，厚著臉皮要，店家總會調整成本，挖東補西。

7. 保持桌面的乾淨，也是國際西餐禮儀，尤其鋪有桌巾的高級餐廳，即使木頭或玻璃桌面，在各式餐廳，我也一直維持桌面，地面的乾淨，這是從日本公共電視得到的禮儀，因為把兼具魚骨的魚塊吃進，再吐出來，就很讓別人噁心，正確吃法是取出魚肉，可以從嘴裡拿出魚刺，不要整塊咀嚼，再吐出是禁忌。

吃魚要保持桌面乾淨，與吃完不浪費。（圖：作者提供）

8. 以筷子取一小粒山葵，放在魚片上，不是把山葵，或化學芥末加入醬油池內攪拌。

明月莊山葵佐鮪魚漬。（圖：作者提供）

仙台車站前的小店販賣各式海產，這是北紫海膽飯。佐紫蘇葉，醬菜，山葵，蘿蔔嬰與燒海苔。（圖：作者提供）

9. 壽司店醬油，不是生醬油倒入，是師傅用高級的關東釀造醬油，和珍貴的柴魚片做成，所以要與師傅一樣用心，節約使用，不要浪費。

10. 要有侘寂的心，學會觀察世界，欣賞異文化，深入了解學問，而不是只想超到飽，撐大胃袋子，再得三高，其他的文化創意，卻一點興趣都沒有，更不用說有一點侘寂文化的修養了，這樣子的暴發戶，連小師傅都會看不起。

台灣美食的節目多數就是裝傻，提供有錯誤的資訊，同時置入行銷師傅，或餐廳，對於食物的科學人文和做菜調理的方法，都講的太少與不太正確，或不提，一溜煙就結束了！

結語

要尊崇廚師，他們在廚房的辛苦耕耘。美食讓大腦享受傳導物質的變化，滋潤人類飢渴的細胞，老饕必要了解食物的基本物理化學，與飲食歷史，人民生活，才能如同莊子優遊於北冥、南冥之間，在全球飲食中了無掛，豐富萬物之靈長的內心。

我寫得太全面性了（global），但囿於圖片張數，不及現場呈現於萬一，極多數人現場吃了，都會深深感動，我就怕全民都成哈日族，君不見國內成千上萬的人寫部落格為店家宣傳，世界老饕在日本大都會米其林餐廳排隊。

了解侘寂美學後，就了解為何許多國人或外國人到日本旅行與追求和食，以及我為何會把「廣義日本料理」、「和漢料理」另外討論的原因了。

水從高處往低處流，文明亦然，當年東瀛青年穿著布袋裝，初登陸，看到中土的料理，一定驚豔不已，所以用心全面學習；接著幕末的西方文明凌駕東瀛，他們再一次認真學習，二戰後，美軍佔領，更到歐陸留學做菜，才有今天料理人手技與涵養皆世界一流的地位。

聽我演講後，少部份人還是會不明白，為何和食這麼貴？會覺得不值得花太多錢在「區區填飽肚子上」？那可能是封建教育下，忌屎文化的受害者２、３，忽略生活大事，滿嘴四維八德，但是五穀不分，甚至間接鼓勵業者犯罪，以致國家沒有落實公平交易，食安犯罪也不了了之。

更不用說終身克勤克儉，一毛不拔，沒有適度消費，自由經濟的內需如何維持？如何對社會經濟貢獻？

餐廳最大利潤來自「假材料」，任何正派經營，越以客人為中心，利益就越稀薄。根據衛星報導，2000年代初期統計，日本東京都每年的餐廳總數不增不減，但是每年都有三成的店倒閉，另有三成的店新開，倒閉的不乏老店。 我可不是哈日族，我是時空旅人，日本料理資訊只占我大腦人文儲藏空間的千萬分之一隅，我在說人文故事給普羅大眾聽。我讀書，我讀各國書，我又讀聖賢書，甘冒孔夫子「君子遠庖廚」教誨，深入田野調查與廚房研究，現在正揮汗準備第二部〈割主烹從風物詩〉的大菜與您分享，以及各種一品料理，在接下來各部，敬請期待了。（完）

註：

1. https://www.ft.com/content/9952f580-96c4-11dc-b2da-0000779fd2ac

2. 洪建德。吃不需要什麼學問？！就是忌屎！？台北市醫師公會期刊。2012；56（11）：66-67

3. 洪建德：什麼是人文？台灣醫界。2012;55:609-613。臺北市。

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