哲人醫師說飲食》日本料理教科書（二） 割主烹從 和食風物詩：料亭也遷都東京

洪建德

續上篇

這些人都師承平安朝天皇御廚的料理人，明治維新後，還留在京都，為公家與皇族的料亭服務，當時料亭多在京都御所附近開業，以就近服務貴客，萬龜樓決定留下來，創業至今天已經傳承了290年。

京都萬龜樓離御所才300公尺。（圖：網路）

傳說中的京都萬龜樓，290年歷史傳承。（圖：作者提供）

我問萬龜樓若女將，為何這社區現在只剩少數料亭？她說因為明治維新翌年，1969年首都東遷，雖然引發爭議，後來多數料亭還是陸陸續續，跟著天皇搬移到東京皇居去了。

全日本高級餐廳密度最高在這地圖銀座。（圖：網路）

同樣，割烹發明者第一代主人塩見，也在昭和二年離開大阪到銀座八丁目去了。

位於銀座7丁目的濱作。（圖：作者提供）

東京銀座的本店濱作的開放廚房，第三代主人在右邊第二人，最左邊的大個子，就是第四代的兒子，其他是店員二位。（圖：作者提供）

所以首都東遷，造成日本料理大搬移，料理的風貌也產生巨變。例如留在京都的割烹與搬到東京的割烹，就有明顯東西差異。但是也把京都風帶進東京。

值得一提的「公家」（Kuge）是在日本服務於天皇的貴族高級官員的統稱。爵位在三位以上世襲，主要在天皇帝近側奉侍，或者在天皇御所任職的大內高官，稱之。

他們在幕府時代，是朝廷重臣，在明治維新扮演重要角色，但是之後日漸殞落了，光靠這些人吃飯的大料亭也面臨存續的災難。 遷都帶動餐飲業東移，本來上方的餐飲，就是大阪、京都的餐飲表現遠高於關東，但是京都老店東移，帶著濃厚侘寂的樸質與紫式部的繽紛文化的京都風，融合東京的生猛海鮮，蜕變成天下無敵的會席料理。

京都萬龜樓的客人與藝伎表演。（圖：作者提供）

京都萬龜樓老闆娘以茶道服務客人。（圖：作者提供）

順自然

京都濱作割烹第三代主人森川裕之，一開始就手寫給我一張字條，雖然我與他日本語流利交談，他知道對於漢字文化圈內人漢字書寫，更能意會，因為日本使用的古文很多，這些都不是口語中常聽到的詞句，即使日本人也會不知所云。

2014年濱作主人寫給我的字條，順目。（圖：作者提供）

他對於真鯛腹部造里的柔軟無筋，以「順目」來闡明，順著真鯛腹肉的肌理，自然可以躲過肌肉間的肌膜與韌帶。這就是割的道理，真鯛保持透明，且無筋無肌膜。

森川裕之師傅地真鯛順目切割，透明而無筋。（圖：作者提供）

許多時候，我在食用真鯛造里時，常常牙齒會吃到硬塊，而酸了一下，也常常會遇到初級師傅，一片漂亮新鮮的真鯛魚排，不理肌膜切割，讓客戶吃完後，魚筋夾在牙縫，要使用牙線來清理，把真鯛給糟蹋了。

吃完後要剃牙，因為沒有順目，取出肌膜。（圖：作者提供）

這次的順目切割，的確沒有筋，而且較柔軟，不需剔牙。使我想起老子學說的精髓，這不就是「道法自然」嗎？ 白話就是人類自己訂出的方法，要師法自然界的法則。（待續）

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