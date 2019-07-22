自由開講》請招聯會賀陳弘召集人 給指考考生一線生機！

◎陳宏

政府近年提倡大學多元入學，但是部分校系入學管道已非常失衡，嚴重影響某些考生權益。如今年清交的電資科系招生名額共計約672名，但核定指考名額，只有57名，只占全部名額8.5%。今年又因為學測五選四同分太多，像是清大電機系的乙組只要招收四十名學生，卻有五○六人通過一階，最後錄取率只剩下八％。一堆考生準備備審資料、面試之後發現是白忙一場之後匆匆忙忙投入指考（據聞今年建中1098位畢業生，有660個報名指考，超過60%），又發現喜歡的科系指考名額只剩可憐的一點點（如交大電機系241個名額，只有10個是給指考的），機會渺茫，叫個申失利而準備指考的考生真是情何以堪？懇請招聯會長官將心比心，留給各管道考生一線希望！

個人申請採計學測科目，基本上學測只能反映考生有一定的程度，但是對於單科優秀的考生是非常不利的。如此次指考數學前2%分數約為82分，比頂標多了15分=總分的15%，但學測數學前2%的人也還是跟前5.8%的人一樣是15級分，只比頂標多1級分=總級分的7%，政府不是在鼓勵適性揚才嗎？單科優秀但其他科目表現平平的考生，個申第一階可能就慘遭淘汰！單科優秀的同學可以在指考上跟其他同學拉開距離，選擇自己擅長科目加重計分的科系，而該科系也可以錄取到確實有該科系所需能力的同學。但是，指考名額一直降低尤其是清交電資科系，這樣的同學顯然是被犧牲了（相同的，清交電資科系也減少收到文科不強但數理超強的人才了）！

指考名額縮減，對較晚發現自己興趣或環境不佳、缺乏備審資料的同學也很不公平，以我們家為例，小女高一時我們都極力鼓勵她參加數理資訊等競賽或科展，但是她興趣缺缺都不想參加，以至於高一二可當備審資料的東西不多，後來她才發現自己對資訊有興趣，但個申已經輸人一大截了！後來小女個申錄取了第一志願，真是好棒棒喔！但事實是，第一、二階想上的校系都落榜了，填志願時只剩一間能填（個申填志願時只能填已正取或備取的科系）。由於錄取的是所謂的安全志願並非自己的理想目標，只好放棄，認命的拼指考，但是又面臨清交電資指考名額如此的少困境....。能在高一就發現自己的興趣，朝這方向充實備審資料的學生，畢竟是少數。個人申請名額的增加，只會讓家長忙於幫孩子盡量產出豐富的備審資料，而弱勢的家庭，忙著三餐溫飽，學習歷程只能靠學校提供的有限輔導....。

懇請招聯會賀陳弘校長將心比心，留給各管道考生一線希望！。（清大提供）

懇請招聯會賀陳弘校長將心比心，留給各管道考生一線希望！至少某些科系的指考名額不能低到那麼誇張，指考核定名額已從98年61%一路降到今（108）年度23%，而交大電機核定指考名額更是從去年10%降到今年的只有4%。基於多元入學的精神，不應該有任何單一管道太多或太少。懇請招聯會、教育部等相關人員能針對某些學校單一科系核定指考名額比率過低的現象予以規範，招聯會、教育部長官們看到這些可能覺得只是個不痛不癢的數據，但意外發生在別人身上叫"故事"，發生在自己身邊就叫做"事故"了，身為家長的我們今年體會到這種痛苦，也希望明年其他考生跟家長能夠免除這種痛苦、有合理的管道可以升上大學。

（作者為考生家長，桃園市民）

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