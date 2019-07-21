韋恩的食農生活》塑化劑回憶錄：血袋飲料喝的是潮還是「塑化劑」？！

在塑化劑事件中，讓人得到最大的教訓就是，很多時候產品裡有塑化劑不是因為原料裡加了塑化劑，而是製程中經過了PVC管或是桶槽，而塑化劑此時才從管子裡、桶槽裡溶出到產品裡面。

韋恩的食農生活

回想2011年5月發生塑化劑事件時，真是震動食品界與全台社會，也促使產官學與消費者真正重視食安問題，可說是食安的分水嶺。

匆匆事件一過去8年了，事過境遷下，韋恩願意出來分享當初的經驗與心得，大家一起看看到底台灣食安有沒因此而進步，畢竟事過境遷之下，現在出來談，比較部會直接冒犯到當事者。

塑化劑事件牽連重大，與食品界、化學分析界、醫界、毒理界、毒化管理界都有相關，而且有消費者直接遭受汙染，因此也為科學界提供少有的人體資料案例（這也是台灣人對世界的重大貢獻）。

韋恩服務的食品公司的產品涉及其中，因此處理塑化劑相關領域又包含配方設計、原料品管、成品品質保證、工廠製程、代工廠管理、客服、公關、行銷、法務、法遵等等複雜層面，我想這是一個公司管理上少見的危機處理經典案例，其中可供學習的地方很多很多。

老祖宗說「前事不忘，後事之師」，這些一輩子難以遇見的案例，韋恩就拿出來與大家一起學習。

有關塑化劑的回憶錄首案，我們來看看最近又流行回來的「血袋飲料」，談談塑化劑與塑膠容器的關係。

血袋飲料。（圖片來源：禁書網）

這個血袋飲料應該跟幾年前所流行，一堆的吸血鬼美國電視劇及電影有關，所以開始有廠商拿血袋裝起紅色飲料販賣，尤其讓自拍網紅們過足了獵奇的癮。但是韋恩其實看了相當緊張。

原因是：

1.這類袋子裝飲料未經過殺菌，這些廠商店鋪有沒有洗過袋子我也不知道，所以飲料的衛生要相當注意。所以其實中國大陸幾年前已經查禁了這類飲料在網路上販賣，因為他們查很多這種飲料來自於三無廠商，大概就是地下工廠的意思啦。而台灣還在跟著跑，不知是不是這種袋子在大陸沒銷路了，就倒到台灣來。

2.最重要的是，市面這種血袋應該都是PVC做的，絕對有塑化劑汙染的可能。PVC要做成袋子，裡面一定要加塑化劑，就有溶出到袋子的機會。塑化劑事件時最大的教訓就是，因為對產品做了很多檢驗，所以大家領悟到，很多時候產品裡有塑化劑不是因為原料裡加了塑化劑，而是製程中經過了PVC管或是桶槽，所以從管子裡、桶槽裡溶出了塑化劑到產品裡。所以後來食品業學到了要避免PVC管路與桶槽。

目前真的血袋還是用PVC的。在塑化劑事件時，其實醫療界也是有評估這個風險，但是結論是「..血袋耗材，與大部分醫療院所使用之醫療器材（如洗腎耗材、輸注管線等）材質均為含DEHP之PVC，該等產品均由國外進口（產地包括日本、美國、新加坡等），且均有當地政府衛生主管機關之核准文件，並經我國衛生署醫療器材查驗登記審核通過。本會捐供血作業除依據衛生署規定執行外，亦參酌先進歐美國家相關規範（如美國FDA、CDC及歐盟）執行各項作業。製造血袋的PVC材質使用的DEHP塑化劑目前尚無更好的替代品。病人為了治療及救命是否必要輸血，應該經過利弊考量後再決定。」（台灣血液基金會）。

所以可以說是沒有更好方案時，一種不得已的選擇，而且輸血絕大多數人用到的機會不大，所以塑化劑汙染程度較低，可以拿來救命，但沒有必要拿來當食品容器使用。

目前真的血袋還是用PVC的。（情境照）

所以知道了這樣的來龍去脈，明知PVC當食品容器會有溶出塑化劑的問題，網紅網美們還想喝血袋飲料嗎？更何況有的血袋飲料還會拿去裝調酒，酒精對塑化劑的溶解度就更高了，溶出塑化劑的量一定更高，大家一定要更加小心。

而販賣血袋飲料的店家或廠商，有沒有依照法規對產品裡的塑化劑進行評估與檢驗？如果沒有的話，那絕對是不負責任的行為。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 塑化劑回憶錄：血袋飲料喝的是潮還是「塑化劑」？！

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