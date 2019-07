韋恩的食農生活》吃蟲高蛋白又可抗氧化，甲殼素還可以降血脂！

吃蟲這件事最近越來越受到大家的重視,之前韋恩也介紹過日本的蟋蟀拉麵。

最近地獄廚神雷姆西也為國家地理頻道主持新的節目,他第一集就造訪海拔3000公尺以上祕魯神聖谷地,尋找當地最珍貴的食材,在當地人引領下來到懸崖邊,嘗試摘取當地人稱為「歪當普」的白色蠕蟲,因富含蛋白質,直呼吃了一整天都不會餓,直接油煎料理後,他大膽試吃後的感想是「就像是酥脆的蟑螂」。到底酥脆的蟑螂什麼味道? 我並不想去想像….

不過在泰國吃蟲當零嘴倒是相當普遍的,所以還有包裝起來賣的。韋恩之前去泰國就買回來炸的蠶蛹與小蚱蜢(還咖哩口味),最近鼓起勇氣拿出來試吃,小朋友倒是毫不猶豫一把抓起來就吃。吃完的感想是,蚱蜢的腳會卡牙縫(嗚嗚嗚);而蠶蛹的肚子有點像蝦卵的感覺(發麻)。

不過其實吃蟲之所以被世界所重視,一方面是他們很好養,所以對地球暖化比較友善;而且其實相當營養,因為他們算是高蛋白、低油脂。不過最近也有新聞報導說吃昆蟲可以抗癌!! 韋恩仔細查了資料來源,確實是有研究發表,在Frontiers in Nutrition 期刊7月號有刊登Antioxidant Activities in vitro of Water and Liposoluble Extracts Obtained by Different Species of Edible Insects and Invertebrates 。

在這篇研究裡,比較了十多種昆蟲及無脊椎蟲類的抗氧化力,發現在水溶性的抗氧化性(TEAC)裡,蝗蟲、蠶、蟋蟀排了前三名,蝗蟲的抗氧化力居然有柳橙汁大約6倍之高。而在脂溶性的抗氧化性(TEAC)裡,以蠶與蟬最高,蠶的脂溶性抗氧化力居然是橄欖油的大約2倍左右。所以這證明了昆蟲確實是不錯的營養來源。

(作者提供)

但是韋恩提醒大家,抗氧化力雖然與癌症、心血管疾病、老化有關,但是直接講到吃蟲可以抗癌就太跳躍了,新聞未免太過誇大,大家不要為了想抗癌就拼命吃昆蟲啊。

不過講到昆蟲的機能性,另外一個更明確的應該是甲殼素了吧。昆蟲的外骨骼是由幾丁質構成,如果經過進一步的消化處理,就會變成幾丁聚醣,也就是俗稱的甲殼素,是一種特殊的多醣構造。甲殼素算是一種難消化的纖維,目前多半是由蝦殼蟹殼取得,經過適當的處理後可以做為機能食品,號稱可以減肥、吸油、降膽固醇、降血脂。所以對於孕婦、哺餵母乳的媽媽、嬰幼兒者,或是本身已經在服用降血脂藥物的慢性病患者,在食用甲殼素相關製品時,都得格外注意,服用後反而降低體內血脂,恐會出現反效果,慢性病患者的服藥狀況也可能出現問題。

不過,因為也有人或是對蝦蟹過敏所以度甲殼素有所顧忌,其實自然界奧妙的地方是在甲殼素除了甲殼類與昆蟲身上有,素食的菇類身上也有。所以現在很多甲殼素是可以取自金針菇的,是不是很有趣?

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 吃蟲高蛋白又可抗氧化,甲殼素還可以降血脂!