胡，怎麼說》收編、利用交相賊--韓國瑜將成藍營「新共主」

韓國瑜在國民黨總統初選狂勝，輕取國民黨總統候選人後，透過收編、利用交相的共同利益交換模式，韓國瑜將迅速成為藍營「新共主」！

韓國瑜將迅速成為藍營「新共主」！（資料照）

收編與利用的主要對象有2，1是國民黨權貴集團（有人稱為建制派）、2是地方派系（黑白混雜的灰色共生系統），在國民黨威權統治時代，它們本就是一個利益共生的共犯結構，現在，在打倒民進黨、奪取政權的共同利益之下，將以韓國瑜為核心重新集結。

在初選階段，韓陣營祭出庶民（韓）對抗權貴（郭、朱）階段性策略，初選勝出後，策略馬上改變，庶民先丟一邊（不是放棄，未來還要拿來對付民進黨），收編權貴集團成了首要急務。

在贏得初選後，他首先拜訪的就是朱立倫、連戰，並獲得輸誠、支持，其他藍營權貴集團（建制派）要角如馬英九、吳敦義、王金平等等，都是未來收編對象。

在贏得初選後，韓國瑜（右）首先拜訪的就是朱立倫（左），並獲得輸誠、支持。（資料照）

韓國瑜必須「收編」權貴集團、權貴集團也必須「利用」韓國瑜！形勢比人強，在「團結、勝選」的大帽子下，韓國瑜代表國民黨參選，權貴集團勢將「唯一支持韓國瑜」。

何況，韓國瑜也代表權貴集團共犯結構的政經利益，彼此合力把「肉桶」搶到抬回去，才能談怎麼分，肉桶都沒搶到，那還分什麼？所以，國民黨權貴集團中人無論過去怎麼看不起韓國瑜，絕大多數會乖乖被收編、尊韓為分肉（如果明年大選抬回肉桶）的「新共主」，敢負隅頑抗者，幾稀！

另一收編、利用交相賊的，就是黑白混雜灰溜溜的地方派系。其實，在初選階段，多數地方派系已投靠韓國瑜陣營，韓國瑜初選勝出之後，由顏、張等大哥大級人士出面收編將更為容易，地方派系所掌控的農、水、宮廟等系統，為了保持既有勢力及既得利益，將重新集結在國民黨旗幟下，擁韓國瑜為新共主。

韓國瑜初選勝出之後，由顏、張等大哥大級人士出面收編將更為容易，地方派系所掌控的農、水、宮廟等系統，為了保持既有勢力及既得利益，將重新集結在國民黨旗幟下，擁韓國瑜為新共主。圖為韓國瑜（中）及顏清標（右）（資料照）

部分深綠人士在國民黨初選時，以韓國瑜比較好打為藉口及理由，故意發動「唯一支持韓國瑜」，呼應韓粉的「非韓不投」，這是韓國瑜初選狂勝要因之一，但是，深層觀察藍營新的利益集團共犯結構、新共主正快速形成，對綠營而言，明年1月11日這一仗，鐵定是艱難的超級苦戰、惡戰！

「苦戰」要加「惡戰」，是因新的利益共犯結構，恐怕比國民黨威權統治時的舊共犯結構，更危險、更邪惡。因為，舊權貴集團只想在台灣威權統治、宰制人民、享受特權，當時尚無「送中「問題；現在，正形成的新利益集團共犯結構，無論權貴集團、地方派系的頭頭、要角，幾乎個個都在中國有很大利益關係、不管主動或被動都得遵奉中共政權對台統戰號令，如果它們在台灣執政掌權，台灣的國格主權、自由民主生活，將置於非常危險的境地，「被送中」將是遲早的事！

因此，明年1月11日將是台灣前途存亡的關鍵戰役，台灣人民只有用選票讓以韓國瑜為共主的新利益集團敗陣，才能保住台灣，保住民主自由，更保住自己！

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