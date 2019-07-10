胡，怎麼說》見鬼了！韓國瑜的首投。不理智！郭台銘自認證。

真是活見鬼！

韓國瑜自稱他22歲時的首投，是投給「民進黨立委候選人方素敏」，但是，他22歲時的1979年當年，台灣沒有選舉、沒有民進黨、沒有立委候選人，既然3個都不存在，他那一票怎麼投？怎能投給誰？難道憑空製造出一個不存在歷史記憶？根本鬼話連篇、完全鬼扯！

韓國瑜自稱他22歲時的首投，是投給「民進黨立委候選人方素敏」，但是，他22歲時的1979年當年，台灣沒有選舉、沒有民進黨、沒有立委候選人，他那一票怎麼投？（資料照）

1979年12月，國民黨政權派軍警暴力鎮壓反對運動，爆發震驚海內外的「美麗島事件」；黨外省議員林義雄因參與美麗島事件，被國民黨政權判刑關押期間，1980年2月28日，發生慘絕人寰的林宅血案，幕後黑手疑有黨國情治系統介入，案子至今未能偵破；1983年，林義雄的妻子方素敏代夫出征，參選增額立委並當選；民進黨1986年才成立。

韓國瑜的話被抓包踢爆之後，更正說是投給「黨外」，但是，從上述台灣民主化關鍵時刻的歷程來看，韓國瑜要更正的是「全部」，不只是「黨外」而已。根本就是信口開河、謊話連篇！

林義雄（左）與夫人方素敏（右）。（資料照）

說穿了，因郭、韓競爭白熱化，寸土必爭，韓國瑜只是利用林家不幸慘禍的歷史，意圖以貼緊少數傾綠人士認為韓國瑜比較好打，一廂情願發動「唯一支持韓國瑜」影響國民黨總統初選民調中取利而已。

以韓國瑜的行徑來看，連高雄市長做好做滿，都可以說丟就丟，用後即棄本就是日常，謊言唬爛早已不可勝數，再加一又何仿？

郭台銘昨天又出包！

忘了麥克風沒關他脫口說「他已經不理智了」，「他」是指誰？郭董當然知道，就是不說，而且自己吞了回去，說不理智的那個「他」就是「我」。

忘關麥說真話大冒險，自己講的不理智自己吞，也算是止血之道，但是，「不理智的郭台銘」從此得到他自己認證了。

「不理智的郭台銘」對政府罵東罵西，提出不少如空中樓閣的政見（常被朱立倫打臉），稍早更對蔡英文總統惡言相向，罵出「心狠毒辣」等語。面對那個「不理智的郭台銘」說出「不理智的話」，我們只能說，原諒他吧，他是個「不理智的人」。

面對那個「不理智的郭台銘」說出「不理智的話」，我們只能說，原諒他吧，他是個「不理智的人」。（資料照）

不過，大家要深思的是，一個不理智的人，適合當總統嗎？一個不理智的人，會理智的替台灣想方設法嗎？

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