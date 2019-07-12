胡，怎麼說》「果凍」吐真言，台灣與惡的距離接近0...

國民黨總統初選今起進入最後3天巷戰，郭、韓大戰白熾化！

人急吐「真言」，「果凍」郭台銘砲火猛烈，昨天爆出他的真心話：各位有沒有想過有這一天，韓國瑜當總統，國民黨主席就是....，那麼，「這面我們最尊敬的國旗還能掛多久？」、「共產黨不用花一兵一卒就可以把中華民國沒收！」

人急吐「真言」，「果凍」郭台銘砲火猛烈，昨天爆出他的真心話。（資料照）

郭台銘的話，當然是他鎖定目標攻擊的競選策略，他看的是眼前初選競爭、也夾著前、後首富的恩怨情仇，不過，他的「真言」，也道出台灣與「惡」的距離近在呎尺，只要一次大選的鐘擺，往中國操控的那邊大擺動，惡，就會立馬迫近，台灣被併吞、被統一、被專制統治、被一國兩制、被共黨專政；惡，就會與台灣0距離...。

果凍的真言，曝露另一個大問題就是，當媒體成為中共專制政權統戰台灣的「紅色協同隊」，對台灣的威脅、對民主的侵害，嚴重到造成亡國滅台毀民主。

根據蘋果日報報導指出，23家在台灣的網媒，竟同步、一字不漏、照抄中共中央台辦及國台辦旗下重點新聞網站「中國台灣網」中，一篇批判蔡英文的評論。

轉貼國台辦新聞攻擊台灣政府，23家台灣網媒曝光！（公民記者林雨蒼提供）

這篇評論的內容3真7假敘議夾雜，非常歪曲偏頗惡毒，根本就是以假亂真、專為發動黑蔡訊息戰製造的假消息炸彈，那23家網媒絕非傻傻分不清才照抄，而是奉中共方面一聲令下發動。知名中國學者何清漣提出的「紅色滲透」警訊，已在台灣赤裸裸現身。

這次國民黨初選的問題及現象，看來就是「鐵不鐵，差很大，鐵粉才會天天在家等電話！」，原本形勢看好的「果凍」，因此急而吐真言，不論他是為何口出真言，在一片降幡出藍軍之下，他的真言仍算是難得的。

但也要反問果凍，如果是你而非韓當上總統呢？台灣與「惡」的距離會與0有差嗎？郭、韓、包括柯，結果難道不都是一個樣？

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法