胡，怎麼說》你，畫唬爛？加稅？我們不是你的ATM！

郭台銘提出「0到6歲國家養」政見，同台的國民黨總統初選人朱立倫第一時間還以為郭董講的是「郭家養」，的確，「郭家養」是一回事，「國家養」是另一回事，因為那如不是空頭支票，就是要大幅加稅！

朱立倫不愧是藍軍「正常倫」，講的是「正常話」！

「0到6歲郭家養」，假如那是真的（當然不是），給他拍拍手，不過，以郭台銘的2000多億元的家財，大約養一年就花光光、傾家蕩產了，第二年仍然「國家養」，要向納稅人口袋掏錢。還是得加稅，而且加很大。

「0到6歲郭家養」，假如那是真的（當然不是），給他拍拍手，不過，以郭台銘的2000多億元的家財，大約養一年就花光光、傾家蕩產了，第二年仍然「國家養」，要向納稅人口袋掏錢。（資料照）

以2018年台灣新生兒總數約18萬1千多人計算，不論「國家養」、「郭家養」、誰家養，1個月以2萬元計，18萬人就要36億元，一年一個年齡就要432億元，0到6歲合計就要2600億元，首富家財一年就「慷慨解囊」完畢！



「國家養」要向納稅人口袋掏錢，2600億元以台灣600萬繳稅戶口平均，每個納稅人要增加負擔43200元。

郭台銘稱下次政見會才提出財務規劃，但根據他初步以大數據資料生財的構想，可行性很低，因為國家養的財務必須穩定，年年都要賺2600億以上才行，沒看到可行性規劃，只是空中樓閣。所以，郭董的政見如要實踐就要大幅加稅 ！！？？

其實，韓國瑜提的老人進安養院自己不必付錢，一半由國民年金支持、一半由長照保險支付，比郭董提的「0到6歲國家養」財政黑洞更大。因大家都把郭董的政見當一回事，才會批判不少，韓國瑜講的大都畫唬爛就當做沒發生，就像高雄發大財口號，講過了，沒兌現半點，他就想「溜之大吉」了！

其實，韓國瑜提的老人進安養院自己不必付錢，一半由國民年金支持、一半由長照保險支付，比郭董提的「0到6歲國家養」財政黑洞更大。（資料照）

大略估算一下，安養院費用最少一人一個月要2萬多元，如要全由國民年金及長照保險支付，那麼，兩種保費都提高一倍以上，可能給付還不夠。除非所有國民年金給付都拉到與退休公教年金一樣高才行，那樣一來，政府負擔的錢就是天文數字，錢從何而來？就是要加更大更多的稅啦！

請看2018年3月的統計，台灣65歲以上老年人口有331萬多人，佔人口比例14.1%，正式邁入「高齡社會，其中80歲以上佔老人的25%。而老年人口比例一直在增加，到2026年就會破20%成為「超高齡社會」，扶老比將破40，如果向納稅人拿錢來給老人住安養院免費，負擔年年加重，將是所有工作納稅青、中、壯年人不可承受之重。

你們，不是畫唬爛、就是要加稅，我們不是你的ATM！荷包不是、選票當然也不是！

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