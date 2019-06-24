歷史上的今天》香港人的「母親」 林鄭月娥如何被選舉出：假投票，超過 70 萬港民投票

中共人大常委會規定，要成為特首的條件必須「愛國愛港」，而愛國的標準就是愛黨。基本法也指出特首要對香港政府負責外，亦對北京政府負責。

◎珈熒＼法律白話文運動

5 年前的今天，香港為了爭取一人一票的「真普選」特首，發起了非官方的公投，雖然此次投票不具有法律效力，但三天仍有超過 70 萬的港民參與投票。最多人支持的普選方案為「提名三軌制」，要求選民可以直接提名特首候選人，並且拒絕政治審查。

5 年前的今天，香港為了爭取一人一票的「真普選」特首，發起了非官方的公投，雖然此次投票不具有法律效力，但三天仍有超過 70 萬的港民參與投票。（法新社）



選你老母 港民要真普選



香港回歸以後，依照香港《基本法》規定必須港人港治，由香港人來擔任行政首長。但香港現行的選舉制度，並非一人一票直接選舉產生，而僅是香港 700 多萬人口中的 1200 人來決定誰當特首，並且由 150 名選委提名後，得到超過 1/2 票數就可以當選，並由北京任命。



但，中共人大常委會也規定，要成為特首的條件必須「愛國愛港」，而愛國的標準就是愛黨。基本法也指出特首要對香港政府負責外，亦對北京政府負責。

中共人大常委會也規定，要成為特首的條件必須「愛國愛港」，而愛國的標準就是愛黨。香港現任特首的林鄭月娥（左）。（美聯社）



1200人是怎麼來的？



選舉委員會的 1200 人則是由有向政府登記可投票的選民產生（2018 年有 380 萬人），而《基本法》有明文，選舉委員會具有「廣泛代表性」及「均衡參與」，選舉委員會分成四個界別（政界、專業界、工商界、宗教文化界），又可以細分為 38 個不同界別，例如漁農界、保險界等，要成為符合資格的選民，必須符合每個界別各自的規定，而符合某個界別的選民約只有 24 萬，再由這 24 萬選出 1200 人組成選舉委員會，所以這個選舉制度實際上就是「小圈子選舉」，有些選委甚至被直指為與北京機關中聯辦關係密切的人士。



在 2017 年的特首選舉，財政司的前司長曾俊華民調領先 30%，林鄭月娥仍以 777 票當選。這種不能反應民意的普選，就是「假普選」。

在 2017 年的特首選舉，財政司的前司長曾俊華民調領先 30%，林鄭月娥仍以 777 票當選。這種不能反應民意的普選，就是「假普選」。圖為今年的香港反送中大遊行（彭博）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法