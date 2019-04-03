歷史上的今天》用一百萬買下爭議漫畫？

《老夫子》的作者是王家禧，天津人，而他被控抄襲朋弟的作品《老夫子》。因雙方的《老夫子》中皆有角色與劇情雷同相像之處，甚至也有人特地撰書《文化發掘老夫子出土─為朋弟抱打不平》為朋弟發聲抱屈。

用1,000,000元，買下盜版漫畫？~~《老夫子》是誰的？

◎何丞竣

11 年前的今天，紅遍華語世界的《老夫子》漫畫手稿，登上蘇富比拍賣會場。作為第一個登上國際拍賣場的漫畫，以 8～10 萬港幣起拍，最後以 25 萬 9500 港幣（當時折合新台幣約 100 萬元）成交，足足高於起標價的 2.5 倍，老夫子漫畫備受愛戴的程度可見一斑。

■ 耐人尋味的老夫子？

《老夫子》漫畫是香港一炮而紅的詼諧幽默漫畫，描述主角老夫子、大番薯、秦先生與趙先生等等人物的故事情節，以簡單的 4 格或 6 格漫畫，傳達出社會百態與市井生活，利用一些鬼點子，搏得讀者會心一笑，不僅易於親近，也能激起共鳴，堪為許多人的共同回憶。

過去相當受到歡迎的老夫子的長篇漫畫「水虎傳」（老夫子哈媒體提供）



■ 有意無意的抄襲疑雲

《老夫子》的作者王家禧（以長子王澤的名字作為筆名，後來王澤繼承父業，成為《老夫子》第二代作者），是中國天津人，而他被控抄襲朋弟的作品《老夫子》。雙方的《老夫子》中皆有角色與劇情雷同相像之處，甚至也有人特地撰書《文化發掘老夫子出土─為朋弟抱打不平》為朋弟發聲抱屈。而朋弟原為中國四川人，但後來到天津工作，當時王澤還是個十幾歲的小子，自然有可能接觸過朋弟的作品，而有抄襲的疑慮浮現。不過，王澤則是至過世前都否認有抄襲盜用朋弟的作品一事。

港漫《老夫子》是華人世界於20世紀下半葉的著名漫畫，但近年來卻驚傳《老夫子》可能涉嫌抄襲中國漫畫家朋弟。（圖截自網路）



■ 著作權的保護，如何認定抄襲？

我們必須釐清一個問題：並不是所有作品都受著作權的保護。若要主張著作權，就必須先創作出具有「原創性」的作品，但是法院認定「原創性」的標準也不算高，只要基於著作權人自己的人格精神，獨立自主地透過創作表達出思想或情感，就會符合原創性的要件。

而在著作權法上有一個概念是「平行創作」。什麼是平行創作呢？就是有二個或二個以上的作者竟然很巧很剛好地，同時創作出雷同甚至是相同的作品，只要他們是各自獨立的創作，誰也沒抄誰，這雷同或相同的作品，都會享有著作權的保護。

回到《老夫子》的故事來說，很明顯地，朋弟的作品完成時間早於王澤，而且兩者的內容與人物有幾分相像、具有實質近似。王澤也可能因為小時候在天津生活，接觸過朋弟的《老夫子》作品。因此，當王澤後來在香港發表他的《老夫子》時，也許有侵害朋弟著作權的問題。

然而，雙方當事人並沒有進入訴訟程序，因此這件爭議也不了了之。

蘇富比首拍"老夫子" 45萬起標





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