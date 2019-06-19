歷史上的今天》香港，回歸前的最後質詢：最後一任港督的憂心

近來香港的抗爭，香港最後一任港督彭定康也沒有缺席，更透過影片聲援：「這確實令人懷疑這些日子究竟是誰在管治香港：是香港政府還是代表北京共產黨政權的中聯辦？」

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22年前的今天，香港時任總督彭定康，進行最後一次質詢，香港準備回歸。

香港最後一任港督彭定康，在 1992 年上任，曾經擔任過議員及保守黨黨主席。（圖片來源：彭定康 Chris Patten臉書）

■ 清朝割讓香港，香港變成英國的

清朝末年，爆發的鴉片戰爭，清朝敗戰，大清政府被迫在 1842 年簽訂「南京條約」，將香港島割讓予英國。而在英國殖民香港期間，香港的領導者是由英國官派的，稱作「香港總督（簡稱港督）」。而港督的權力非常大，除了主持香港的行政機關，同時立法機關也是由港督來「委任」，且相關法案都一定要得到港督的同意及簽署才能通過，也因為港督的權力實在過大，沒有民主的成份，所以香港人也稱作港督為「獨裁者」。

■ 最後一任港督：彭定康

而香港最後一任港督，叫做「彭定康」，在 1992 年上任，曾經擔任過議員及保守黨黨主席。彭定康在任內引進民主制度，取消委任議席，且終止總督出任立法局主席和當然議員的做法，改由立法局議員互選產生主席，但相關的改革也引起中國的不滿。

而香港在 1997 年 6 月 30 日回歸，也在 22 年前的今天進行最後一次質詢，彭定康表示，對於中國接管後的香港，如何維持民主感到非常憂心，並且明確提到任內最大的遺憾就是沒有說服中國接受他的民主改革方案，只希望未來中共能夠遵照中國、英國、香港交接協議。

■ 關於送中條例，彭定康說....

近來香港的抗爭，彭定康也沒有缺席，撰寫一篇「英國有責任協助香港走出黑暗時期」的文章，認為英國政府應要表明立場，幫助香港。香港之所以特別是因為香港的「法治」，使其和其他中國地區不同，如果法治繼續破壞下去，並且香港政府對於送中條例的不讓步，將會使香港作為國際商貿中心的地位將會受損。並且也認為警察過度使用武力，應該要進行調查。

近來香港的抗爭，彭定康也沒有缺席，撰寫一篇「英國有責任協助香港走出黑暗時期」的文章，認為英國政府應要表明立場，幫助香港。（彭定康投書文章網路截圖）

且同時彭定康也透過影片聲援，並且提到：「這確實令人懷疑這些日子究竟是誰在管治香港：是香港政府還是代表北京共產黨政權的中聯辦？」

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