歷史上的今天》你還想一國兩制嗎？一國兩制白皮書，逃犯將往內地輸！

5年前的今天，中國發布了對香港的「一國兩制」白皮書，希望能夠自香港與英國分離後，擁有完整的管制權。

◎丞竣／法律白話文運動

5年前的今天，中國發布了對香港的「一國兩制」白皮書，希望能夠自香港與英國分離後，擁有完整的管制權，香港也必須堅定地走在中國所認可一國兩制的道路，遏制極少數人勾結外部勢力干擾破壞「一國兩制」在香港的實施。

5年前的今天，中國發布了對香港的「一國兩制」白皮書，希望能夠自香港與英國分離後，擁有完整的管制權。（youtube 頻道截圖）

「一國兩制」白皮書在講什麼？

這部白皮書在討論香港在中國的地位以及未來的發展方向，並向大眾展示中國治理香港的成果。但是，香港與中國終究有不同之處，因此中國認為要真正的落實一國兩制，並認為「一國」是指在中華人民共和國內，香港特別行政區是國家不可分離的部分，中央政府對包括香港特別行政區擁有全面管治權。



「兩制」是指在「一國」之內，國家主體實行社會主義制度，香港實行資本主義制度。「一國」是實行「兩制」的前提和基礎，「兩制」是從屬於「一國」，而且香港特別行政區的高度自治權不是固有的，其唯一來源是中央授權。



而當年中國發表白皮書被認為是企圖影響香港普選以及對「佔領中環」行動的施壓，而一發表出來，「佔中」行動發起人陳健民就認為香港的兩制被一國壓倒，高度自主性已死。

當年香港佔中運動，民眾擠滿政府總部前，並點亮手機燈光形成壯觀燈海。（資料照）



潘曉穎命案，引爆反送中遊行與逃難潮，台灣也中槍！

香港上萬人上街頭遊行抗議逃犯條例，到底是發生了什麼事呢？故事是這樣的，兩位香港情侶潘曉穎與陳同佳來台灣旅遊，但很不幸的雙方因為一些爭執，引來殺身之禍，潘曉穎命喪台灣，然而陳同佳卻逃回香港。而因為這椿命案發生在台灣境內，因此想要把陳同佳引渡來台灣接受審判，但複雜的就來了，台灣、香港、中國這三個地方究竟是處於什麼樣的關係呢？



香港如果依照中國的規定，台灣是中國的一部份，但中國或台灣與香港並沒有簽引渡協議，這並不是法律漏洞，而是「有意」的不處理，因為自從英國脫離統治香港後，香港便不信任中國的司法，所以現在就得處理不能引渡的問題，香港政府打算修訂《逃犯條例》變成只要全球所有司法管轄區提出聲請，並提供表面證供文件經法院、特首批准，便能移交逃犯。



問題是，提供表面的證據或是經必須臣服於北京的特首批准並無法有效的為人權把關，很容易便能將嫌犯送交到缺乏法治的地方。必須注意的是，如果修正法案通過，台灣人民到香港旅遊或是過境香港，也可能因此被移交至中國。

逾百萬香港民眾九日湧上街頭，力阻允許犯罪嫌疑人被遣送至中國等地受審的「逃犯條例」修訂案（「送中條例」）立法。（彭博）



拒絕修法，各國紛紛抗議

對於我國而言，當然不可能接受這種矮化主權的修法，陸委會就表示不接受港府以「一個中國原則」為前提與臺灣進行交涉，希望港府能以平等、尊嚴及互惠等前提下進行司法互助合作。如果真的修法，也將對香港發布旅遊警告。這次的修法，不僅激起大批港人的反對，美國、歐盟各國也紛紛表達關切與反對，更爆發了香港人的逃難潮，擔心會被引渡到中國，遭受不公平的審判。



然而北京高層，贊成這次的修法，似乎也沒有讓步的跡象，雖然《逃犯條例》還沒修法通過，但不禁為未來的法治蒙上了一層陰影。

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