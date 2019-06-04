胡，怎麼說》發財外交？恢復18％？粉身碎骨？金融海嘯？假大空幹！

藍營總統初選參選人「話」很多，不過，稍加分析，就會發現大都是假、大、空、幹（假話、大話、空話、幹話）！

以下就舉幾個例句，該歸入假大空幹那類（可複選）？大家就自由心證吧。

發財外交，韓國瑜提的。這根本就是狗屁不通的無釐頭口號，好像只用「肚臍」、甚至下面的膝蓋、腳趾頭思考的產物，本不足一評，不過，郭台銘、朱立倫也許懾於韓6.1大造勢人氣之威，竟然煞有其事的忙著呼應，一個稱「好像是在抄我的...」、一個稱「這就是我講過的... 」。

這就不禁令人質疑，郭、朱也被拉下、降到韓同樣的水平，也用肚臍、膝蓋、腳趾頭思考嗎？發財外交是什麼碗糕？他們以為在替中國搞大外宣「一帶一路」、把台灣當馬前卒嗎？以為什麼都冠上發大財就可財迷心竅嗎？

恢復18%，也是韓國瑜提的。廢年改、恢復18%的後果就是一年納稅人要負擔800億元給去跟共軍擁抱的退將、退官，像吳萬固、郭冠英等等都有權享有你我的血汗納稅錢。

恢復18%，韓國瑜提的。（資料照）

惡果還不止以上，年改推動完成總共可節省7000億元，讓退撫基金可以持續不致破產，現在在職的軍公教退休時才能領到年金，如果廢年改，將立即出現7000億元財務大洞，已退休又恢復爽爽領優渥年金，但是，在職的、將要進入軍公教職場的青年世代怎麼辦？老的領光光，下一代背重債還沒的領，公平正義何在！

韓國瑜講什麼不惜為中華民國「粉身碎骨」，他完全不可能粉身碎骨，但是，照他的廢年改、恢復18%，國家財政真的會被搞的「粉身碎骨」、年青世代的未來也會「粉身碎骨」、中華民國才真的會被他搞的「粉身碎骨」！

對於韓國瑜的「粉身碎骨」說，柯文哲回的妙:「太雞皮疙瘩」！館長嗆的更直白：在台灣講粉身碎骨，到大陸還是隻哈巴狗！

對於韓國瑜的「粉身碎骨」說，館長嗆的更直白：在台灣講粉身碎骨，到大陸還是隻哈巴狗！（資料照）

金融大海嘯，郭台銘提的。美中經貿大戰的衝擊、感受、解讀、預測，每個國家、企業、個人的感受不同，郭台銘及他創辦的鴻海-富士康集團，因80-90%的資產及人力都放在中國，雞蛋都放在中國籃裡，而做「末日危言」示警，不令人意外，但是，郭台銘的大海嘯，不是台灣的大海嘯，更不是世界大海嘯；對鴻海-富士康的不利，不等於台灣經濟的不利，更不等於對世界經濟的不利。

郭台銘的末日警言，當然應該參考重視，但這不是首富說了算、也不是首富說的就比較對！倒是在美中經貿大戰中，可以檢證郭台銘的投資決策，是否曾犯下重大錯誤？！

郭台銘的末日警言，當然應該參考重視，但這不是首富說了算、也不是首富說的就比較對！（資料照）

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