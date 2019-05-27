Mygopen》【影片】化工黑心海帶竄全台新聞在LINE瘋傳！是2015年的事件

這是真的有這樣的新聞！是 2015 年的事件，只能說不是發生在近期，當時確實有黑心業者利用工業原料浸泡海帶，被警方起訴後進入司法程序，該案件在二審逆轉判無罪，後來最高法院在 2018 撤銷判決，發回高雄高分院更審。

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最近 LINE 流傳一段「化工黑心海帶竄全台」的影片，你也收到了嗎？事實上這的確是「真的」，並非謠言！主要是發生在 2015 年的事件，這裡只能說不是近期的新聞報導。當時新聞報導高雄潘姓夫妻違法使用工業原料「碳酸氫銨」、「硫酸鋁銨」來泡海帶，衛生單位追查相關原料，全數海帶恐已吃下肚。後續情況是被警方起訴進入司法程序，但該案件在二審逆轉判無罪，直到 2018 年 11 月最高法院在撤銷判決，發回高雄高分院更審。

化工黑心海帶竄全台的影片

原始謠傳版本：

出去外面不要再吃海帶（切小菜），好可怕，用工業原料浸泡，吃了壞了肝，腎。台灣人害死台灣人

並流傳了這段影片：

訊息說明：

這是真的有這樣的新聞！是 2015 年的事件，只能說不是發生在近期，當時確實有黑心業者利用工業原料浸泡海帶，被警方起訴後進入司法程序，該案件在二審逆轉判無罪，後來最高法院在 2018 撤銷判決，發回高雄高分院更審。

過去的確有這樣的新聞報導：

實際狀況解釋：

只能說近期並沒有這樣的案例新聞報導，民眾在 LINE 流傳的影片主要是 2015 年的黑心海帶工廠事件。

在 2015 年高雄地檢署和衛生局，查獲不肖海帶業者使用工業用化學原料碳酸氫銨來泡洗海帶，還使用硫酸鋁銨讓海帶變大，被查獲時業者甚至還表示「全台灣都是這樣洗海帶」。當時經衛生局統計，這間黑心海帶工廠 10 多年來，統計有 400 噸流入市面，讓消費者吃下肚，是南部最大的供應商。

潘桂蓮、陳來滿夫妻長期用工業用原料浸泡海帶，兩人一審被判 1 年 2 個月徒刑，併科罰金110萬元。後來二審逆轉改判無罪，案件上訴，最高法院在 2018 年 11 月撤銷判決，發回高雄高分院更審。

最高法院認為當時販售原料時都有告知是「工業級」原料，不能用於食品上，依現場查扣的包裝外觀也都有明顯的「禁止用於食品」等字樣。原判決對於不利潘、陳的證詞及證物，沒有說明為何不採納的理由，有所違失。

我們平常要怎麼分辨「黑心海帶」呢？過去毒物科醫師林杰樑有提供簡單的方式教大家辨識：

建議大家挑選海帶應注意下列幾項：



1、不買聞得到藥水味。

2、摸起來太光滑有脆度。

3、看起來太厚、顏色太綠的產品。

4、買回來的產品先燙過再烹調或自行買乾海帶泡水。



自己泡海帶的方法有下列幾種供參考：



1、先浸泡鹽水1-2個小時，再以清水洗净即可。

2、或以最後一次的洗米水浸泡。（擔心前幾次洗米水有蟲卵或其他雜質殘留）

3、先蒸一下再泡清水。

4、煮時加少許的白醋可減少腥味



也建議民眾別忘了多喝水才能把有毒物質排出。

本文經授權轉載自Mygopen 【影片】化工黑心海帶竄全台新聞在LINE瘋傳！是2015年的事件

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