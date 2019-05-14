Mygopen》【影片】課本鼓勵高中生吸毒？刻意引導，網站溝通對象非學生

實際詢問出版社，編輯表示這是樣書還在送審，另外關於同志諮詢熱線事實上是 NGO 並非新聞媒體，對此同志諮詢熱線也對外澄清，網站主要是基於特定社群的教育宣導，並表示「謠言影片」為有心人士惡意地針對網站特定章節斷章取義。

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課本鼓勵高中生吸毒？最近 LINE 和臉書流傳一段影片，影片中的人翻高中課本「健康與護理」，在裡面找到同志諮詢熱線，並自行 Google 搜尋到該網站瀏覽。訊息描述「這是什麼政府！鼓勵高中生吸毒」、「竟然教學生要少量吸毒再轟趴」。

根據查證，除了這是樣書還在送審之外，審定的課本裡面並沒有網址，瀏覽時也跳過網站上許多重要宣導資訊，重點是該網站的溝通對象並非使用課本的學生。對此台灣同志諮詢熱線協會做出回應，此愛滋防治網站對象為男同志社群，並表示謠言影片為有心人士惡意地針對網站特定章節斷章取義。

（臉書截圖）

曲解課本鼓勵高中生吸毒的影片

原始謠傳版本：





在 LINE 和臉書主要流傳是這段影片：



影片說明解釋：

民眾關心 LINE 和 Facebook 傳的這段影片是否為真其實是有爭議的，影片中的人自行上網 Google 諮詢熱線外連網站，教育部審定的課本裡面並沒有網址，且遺漏跳過網站上許多重要宣導知識與資訊。實際詢問出版社，編輯表示這是樣書還在送審，另外關於同志諮詢熱線事實上是 NGO 並非新聞媒體，網站主要是基於特定社群的教育宣導，對此同志諮詢熱線也對外澄清了。

實際相關單位闢謠解釋：

實際電話詢問泰宇出版社編輯，表示還在送審，目前都還在國教院（國家教育研究院）審查，時程上是希望暑假可以審查出來。影片中被拍到的是樣書，還沒有開始賣，只有在學校裡面讓老師看，也請老師來給予意見。目前也在等國教院給予審查意見，並會依照資料再來修正。

另外台灣同志諮詢熱線協會對該影片做出回應：

近日社群媒體上流傳本會「鼓勵高中生吸毒」的影片，內容為有心人士惡意地針對本會經營的爽歪歪網站中特定章節斷章取義，本會對其惡劣行徑予以譴責，並列點澄清如下：

影片中的網站「爽歪歪」，是熱線所經營的愛滋防治網站，對象為男同志社群。網站中關於娛樂性藥物的內容，是立基在減低藥物傷害（harm reduction）的觀點。所謂「藥物減害」，指的是如何具體且務實地減低使用藥物的傷害，包括避免使用者因藥物過量而有生命危險、降低性病傳染的風險等。此觀念早已為加拿大、荷蘭、澳洲等的愛滋機構普遍採納，具有科學實證基礎，並為多倫多、舊金山等市政府支持（例如多倫多市政府網頁上對於其減害資源的介紹：https://reurl.cc/WWVMe）。台灣亦透過美沙酮、針具交換等減害策略，成功降低海洛因使用者的愛滋感染，成為公共衛生的良好範例。

該謠傳影片中跳過爽歪歪網站上許多重要的愛滋與安全性行為知識與資訊，而只針對特定章節斷章取義，充滿惡意。與娛樂性藥物相關文章，為2012-2013年所寫，熱線在娛樂性藥物章節的開頭，即說明目前大部分的藥物是違法的，且長期使用會對身體造成負擔或傷害。被指涉的文章一開始即表明並非鼓勵大家使用藥物，其用意與目的，在於用白話的方式提供正確資訊，避免使用者因藥物過量而有生命危險、降低性病傳染的風險，以及保護自己的安全，目的在於降低傷害，溝通對象並非使用課本的學生，亦非「鼓勵高中生吸毒」。

熱線從未「鼓勵嗑藥」、宣稱「嗑藥是對的」或教導大家「如何嗑藥」。為了讓社群中有困難的朋友願意求助，我們不在第一時間去指責當事人，而是陪伴他們面對困難。熱線網站提供與同志（男同性戀、女同性戀、雙性戀、跨性別與其他性少數族群）相關的各種資源與活動，亦提供許多資訊供社會大眾理解同志議題；與男同志愛滋防治、安全性行為相關的資訊則放在爽歪歪網站上。針對社群內的用藥者，我們試著理解與貼近其處境，並且在他們需要的時候給予幫助（詳見連結 http://hotline.org.tw/news/306）。使用娛樂性藥物，無論是在青少年或成人之間，不分性傾向，早已是實際發生的「現象」，提供藥物「減害資訊」、使用藥物減害策略並非「造成」使用藥物的原因，反而是用來解決使用藥物相關危害的務實工作策略。

影片中高中課本提供的，也並非上述提到的網站，而是提供熱線的同志諮詢電話，做為同志相關資源。本會20年來長期提供電話諮詢服務，陪伴無數同志朋友與同志父母度過生命的難關。這幾年只要牽涉到婚姻平權等相關同志權益議題，該系列文章即被斷章取義地傳播，本會也已經發表澄清聲明數次。針對有心人士對於熱線的抹黑，目的在於影響社會大眾對於同志的觀感，甚至影響到同志相關政策，本會予以強烈譴責！

資料來源：台灣同志諮詢熱線協會 - 20190513【聲明】台灣同志諮詢熱線協會對於網路謠傳本會「鼓勵高中生吸毒」影片之回應

本文經授權轉載自Mygopen 課本鼓勵高中生吸毒？！影片刻意曲解，網站溝通對象非學生！

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