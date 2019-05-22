Mygopen》【假LINE】別人結婚怎麽會跟你沒關係呢？疾管署：謠言曲解

關於同婚助長台灣愛滋感染與健保的相關訊息，對此衛福部疾管署也對此澄清了，謠言訊息中的資料和數據都是錯誤的，建議不要轉傳假資訊避免觸法。

Mygopen

近期同婚議題新聞，謠言又在 LINE 群組瘋傳，說「年輕人，別人結婚怎麽會跟你沒關係呢？」的訊息，內容描述同婚助長台灣愛滋感染加速健保破產等錯誤資訊。對此衛福部疾管署也出面澄清，提醒不要散播不實訊息避免觸法，另外內文的數據與政策也是錯誤的，曲解目前台灣的醫療公衛。

同婚助長台灣愛滋影響健保的謠言

原始謠傳版本：

謠言破解說明：

關於同婚助長台灣愛滋感染與健保的相關訊息，對此衛福部疾管署也對此澄清了，謠言訊息中的資料和數據都是錯誤的，建議不要轉傳假資訊避免觸法。

衛福部對此提出闢謠解釋：

一、依據「世界經濟論壇」（WEF）世界評比，台灣屬愛滋低盛行率國家，我國愛滋防治表現於全球評比為第1名。

二、依據疾管署統計資料顯示，107年新增愛滋感染人數為1,992人，是繼101年以來最低，與前一年比較，降幅達21%。

三、我國自從開放外籍配偶納入愛滋公務預算補助，至今每年外籍配偶感染人數並沒有增加，放眼世界等先進國家均以公費或保險制度提供感染者適當治療，並配合相關配套措施遏止疫情蔓延。

四、任何疾病的傳染並不會區分性別、性向。

五、任何訊息不應涉及洩漏影射個資，若違法可依個人資料保護法、刑法等相關法規對洩漏者、散布者進行裁處。

未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。



資料來源：衛福部 - 有關網路社群及論壇內謠傳「同婚助長台灣愛滋感染加速健保破產、今年愛滋人數創新高？開啟同婚終止愛滋健保給付？」等不實議題，疾管署澄清說明如下







本文經授權轉載自Mygopen 【假LINE】別人結婚怎麽會跟你沒關係呢？疾管署：謠言曲解

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法