Mygopen》【易誤解】果汁喝太多早死機率多3成的新聞？

這樣的新聞主要來自於國外的轉載報導，只是民眾很容易受到部分標題或內容的誤解，事實上該研究並沒有特別說果汁比其他含糖飲料危險，而是要把它（果汁）視為一般含糖飲料。

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你收到「美國研究：果汁喝太多，早死機率多3成」這樣類似的新聞或新聞內容嗎？喝果汁真的會造成這樣的狀況嗎？事實上你可能需要看清楚內文和原始的研究內容，但民眾很容易被這樣的標題誤導甚至造成謠言誤傳。基本上這樣來自國外的轉載報導，內容來自 JAMA Network Open 的這篇（Association of Sugary Beverage Consumption With Mortality Risk in US Adults）研究，主要是要傳遞「果汁也應被視為含糖飲料」，只能說大家真的要多注意，但沒有明確證據表示比其他含糖飲料危險。醫師與營養師建議目前市面上的瓶裝果汁並非最新鮮的態樣，可能許多營養素還是會因處理過程而流失，建議吃完整的水果對身體更好囉！

果汁喝太多早死機率高的新聞

原始新聞版本：

果汁喝太多 早死機率多3成

新聞破解說明：

這樣的新聞主要來自於國外的轉載報導，「美國醫學會期刊網路公開版」（JAMA Network Open）的資料，只是民眾很容易受到部分標題或內容的誤解，事實上該研究並沒有特別說果汁比其他含糖飲料危險，而是要把它視為一般含糖飲料。

事實上該研究並沒有特別說果汁比其他含糖飲料危險，而是要把它視為一般含糖飲料。（路透檔案照）

正確闢謠解釋：

該原始研究描述這段「These results suggest higher consumption of sugary beverages, including fruit juice, is associated with increased mortality.」。這研究主要認為含糖飲料，包含果汁，都和整體死亡率增加有關。簡單來說就是「果汁也應被視為含糖飲料」。

對此向美的好朋友醫師團隊求證，醫師表示：果汁也應被視為含糖飲料，但沒有明確證據比其他含糖飲料危險，只是我們應該把果汁看作含糖飲料，另外建議「只要你能咬得動水果，其實真的不需要喝果汁」，目前瓶裝的果汁並非最新鮮狀況，而且許多營養素都可能流失。果汁含有的膳食纖維以及其他營養素，跟整顆完整的水果比起來，絕對是完整的水果勝出。

未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。

資料來源：JAMA Network - Association of Sugary Beverage Consumption With Mortality Risk in US Adults



資料來源：Inverse - Comparisons to Soda Reveal Unexpected Consequences of Drinking Fruit Juice

本文經授權轉載自Mygopen 【易誤解】果汁喝太多早死機率多3成的新聞？

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