Mygopen》【易誤解】果汁喝太多早死機率多3成的新聞？

這樣的新聞主要來自於國外的轉載報導,只是民眾很容易受到部分標題或內容的誤解,事實上該研究並沒有特別說果汁比其他含糖飲料危險,而是要把它(果汁)視為一般含糖飲料。

你收到「美國研究:果汁喝太多,早死機率多3成」這樣類似的新聞或新聞內容嗎?喝果汁真的會造成這樣的狀況嗎?事實上你可能需要看清楚內文和原始的研究內容,但民眾很容易被這樣的標題誤導甚至造成謠言誤傳。基本上這樣來自國外的轉載報導,內容來自 JAMA Network Open 的這篇(Association of Sugary Beverage Consumption With Mortality Risk in US Adults)研究,主要是要傳遞「果汁也應被視為含糖飲料」,只能說大家真的要多注意,但沒有明確證據表示比其他含糖飲料危險。醫師與營養師建議目前市面上的瓶裝果汁並非最新鮮的態樣,可能許多營養素還是會因處理過程而流失,建議吃完整的水果對身體更好囉!

果汁喝太多早死機率高的新聞

原始新聞版本:

果汁喝太多 早死機率多3成

新聞破解說明:

事實上該研究並沒有特別說果汁比其他含糖飲料危險,而是要把它視為一般含糖飲料。(路透檔案照)

正確闢謠解釋:

該原始研究描述這段「These results suggest higher consumption of sugary beverages, including fruit juice, is associated with increased mortality.」。這研究主要認為含糖飲料,包含果汁,都和整體死亡率增加有關。簡單來說就是「果汁也應被視為含糖飲料」。

對此向美的好朋友醫師團隊求證,醫師表示:果汁也應被視為含糖飲料,但沒有明確證據比其他含糖飲料危險,只是我們應該把果汁看作含糖飲料,另外建議「只要你能咬得動水果,其實真的不需要喝果汁」,目前瓶裝的果汁並非最新鮮狀況,而且許多營養素都可能流失。果汁含有的膳食纖維以及其他營養素,跟整顆完整的水果比起來,絕對是完整的水果勝出。

資料來源:JAMA Network - Association of Sugary Beverage Consumption With Mortality Risk in US Adults



資料來源:Inverse - Comparisons to Soda Reveal Unexpected Consequences of Drinking Fruit Juice

