Mygopen》【假新聞】台北市松仁路地裂照片？北市府澄清更新：路面修補的裂縫填縫膠

松仁路路面目前狀況尚屬良好，馬路裂開純屬網路誤傳，請民眾切勿以訛傳訛。

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你 LINE 和臉書收到關於台北市信義區松仁路因為大地震出現道路裂開的消息嗎？並附上一張地裂照片。北市府對此也發出澄清，【2019/04/18 16:20更新】新工處表示，經現場查證信義區松仁路南往北路面黑色線條係為一般性路面修繕維護所使用之新材料修補工法，並非網路流傳所述路面開裂，或是路面柏油灑落情形，該處路面修補係使用「加熱型改質瀝青裂縫填縫膠」。

台北市松仁路地裂照片的謠言

主要收到這張照片：

因此讓民眾恐慌瘋傳。

還有相關媒體報導：

與電視新聞報導：

謠言破解說明：

真的純屬謠言圖片，當時經台北市信義分局前往勘查，台北市長柯文哲臉書描述為證「柏油灑落」，並無安全顧慮，實際狀況需再等台北市政府發正式聲明。

實際上還有目前現場的影片：

正確闢謠解釋：

台北市長柯文哲也在臉書發出澄清：

#地震快報

✔︎ 花蓮規模6.1地震，台北震度超過4級，台北捷運依照SOP，全線列車立即停車、慢速進站疏散旅客，並安排人員進行設備檢視及軌道步巡，預估步巡暫停時間約60分鐘，請各位市民朋友稍候，感謝大家配合。

✔︎ 另網路流傳松仁路路面龜裂，經信義分局派員前往現地勘查，為「柏油灑落」，無安全顧慮，特此澄清。

✔︎ 有關長安東路二段77號大樓疑似傾斜，目前建管處已連絡專業工會前往會勘中，警方已疏散民眾、拉起警戒線，目前無任何人員受傷。

【更新】

原始台北市政府澄清內容為柏油潑灑，後續與新工處至現場重新確認，證實是使用填縫膠劑以修補路面龜裂所留下的痕跡，會再做完整詳細的說明，實際狀況再等台北市政府發正式聲明。

【台北市政府更新澄清】

依據中央氣象局地震報告，花蓮縣秀林鄉今天13時01分發生規模6.1地震，地震深度18.8公里，花蓮縣最大震度7級，臺北市震度4級，地震發生後即有網路傳出「松仁路馬路裂開了!?」的消息及照片，臺北市政府工務局新建工程處澄清表示純屬網路誤傳。

新工處表示，網路消息照片地點經查為臺北市信義區松仁路123號（華銀總行大樓）前路面，照片係由高處俯瞰拍攝路面有疑似裂開的黑色線條，新工處接獲通報時即派員現場進行勘查，經現場查證信義區松仁路南往北路面黑色線條係為一般性路面修繕維護所使用之新材料修補工法，並非網路流傳所述路面開裂，或是路面柏油灑落情形，該處路面修補係使用「加熱型改質瀝青裂縫填縫膠」，其具有優越的黏結性、延展性、滲透性及耐候性佳等性質，讓初期的破損在材料的保護下延續道路壽命；松仁路路面目前狀況尚屬良好，馬路裂開純屬網路誤傳，請民眾切勿以訛傳訛。



未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。

資料來源：柯文哲 - Facebook 粉絲專頁貼文

資料來源：台北市政府 - 松仁路馬路裂開了!? 純屬網路誤傳

資料來源：PTT - [問卦] 《與惡》是不是完全貼切描述台灣媒體現況

相關資料：MyGoPen - 【無責任】聊牛說地震：嘉南地區可能會發生7.2規模地震？氣象局：無根據

本文經授權轉載自Mygopen 【假新聞】台北市松仁路地裂照片？北市府澄清更新：路面修補的裂縫填縫膠

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