Mygopen》【假臉書】留言抽88個蘋果耳機Airpods？詐騙！別在那留言

真的純屬詐騙貼文，留言後你的 Facebook 帳號就會收到各種機器人罐頭私訊留言，有的是傳遞不明連結，有的目的是引導你加入假的 LINE 帳號，別上當囉！

Mygopen

你在臉書看到「網路Outlet商店開張」、「本公司股東贊助88個蘋果耳機」、「留言就有機會獲得」這樣的貼文嗎？這完全是詐騙手法囉！透過這個方式吸引更多人來留言，並且蒐集臉書網友名單，透過 Facebook 聊天機器人，回傳各種詐騙連結或加入 LINE 的帳號來騙你加入，真的要當心個資外洩或未來收到的不明連結，別貪小便宜囉！

這樣類似的貼文多半都是詐騙，當你留言後，就已經中了圈套了。

留言抽88個蘋果耳機的詐騙

原始臉書貼文版本：

詐騙破解說明：

真的純屬詐騙貼文，留言後你的 Facebook 帳號就會收到各種機器人罐頭私訊留言，有的是傳遞不明連結，有的目的是引導你加入假的 LINE 帳號，別上當囉！

正確闢謠解釋：

這樣的詐騙手法，未來可能會傳各種詐騙購物網站連結給你，或是引導加入假的 LINE 帳號，有的網友回報後來 LINE 收到八大行業訊息，或者該假帳號變成某個網紅的帳號，真的不要貪小便宜囉！

過去 MyGoPen 分享過分辨臉書詐騙的方法，我們可以先檢視該粉絲專頁查看其他貼文，是不是覺得很有問題？完全都是抽獎或是沒有相關公司資訊，也沒有藍勾勾或灰勾勾的認證。

貼文數量很少，而且粉絲專頁才剛成立。

抽獎贈送的獎品太過「豪邁」，網路遍尋不到這間公司。

抽獎贈送的獎品太過「豪邁」，網路遍尋不到這間公司。

其實我們可以藉由一些簡單的方式來辨別臉書上的詐騙，先做第一層的把關囉！別再留言分享了，未來你會收到什麼訊息都不知道呢！

其實我們可以藉由一些簡單的方式來辨別臉書上的詐騙，先做第一層的把關囉！別再留言分享了，未來你會收到什麼訊息都不知道呢！

本文經授權轉載自Mygopen 【假臉書】留言抽88個蘋果耳機Airpods？詐騙！別在那留言

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