Mygopen》金針菇這樣煮減肥防癌？當心食物中毒且效果有限！

醫生對於「金針菇茶」、「防癌甩脂肪」的說法表示「看看就好」，對於抗癌的說法，醫生與食藥署都有澄清過，不是吃單一食物就能預防治療，罹癌仍需就醫！

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最近收到媒體報導「金針菇這樣煮」、「能防癌甩脂肪」這樣類似的新聞，主要的開頭是日本一位學者渡邊泰雄推薦一位中年婦人天天喝「金針菇茶」，一個月後這位平常不愛運動的婦人內臟脂肪減了20%，而且腹部瘦了一大圈的神奇效果。這其實在 2018 也有相同的新聞，以及相關內容農場的文章和影片，關於抗癌症的部分，醫生與食藥署都有澄清過，非攝食單一食物就能預防或治療，罹癌仍應就醫！另外對於金針菇茶的煮法也要小心，營養師表示除了效果有限並缺乏長期研究外，過量或沒煮熟也有食物中毒的案例，真的不可不慎。

誇大金針菇減肥防癌的訊息

原始新聞標題版本：

金針菇這樣煮！防癌還助甩脂肪有心血管疾病更要多吃 主要的製作教學與說明： 渡邊泰雄也不藏私，分享如何製作「金針菇茶」，只要按照以下簡單步驟，就能隨時隨地喝到美味的「金針菇茶」！



1.切除金針菇根部並撕開（200公克的金針菇可做4天分茶量）。

2.將金針菇乾燥，或拿到太陽底下曝曬至淡淡的金黃色即可。

3.將金針菇切碎，或利用電動攪拌機攪碎，越碎越好。

4.裝進保鮮盒並放入乾燥劑冷藏保存（乾燥劑可至藥局購買，也可利用餅乾盒附贈的）。

訊息破解說明：

醫生對於「金針菇茶」、「防癌甩脂肪」的說法表示「看看就好」，對於抗癌的說法，醫生與食藥署都有澄清過，不是吃單一食物就能預防治療，罹癌仍需就醫！另外營養師對於金針菇減肥、減重的說法，民眾如果想仿照這樣的方法，效果恐怕不如預期，過去更有食物中毒的案例，建議適量攝取，並且一定要煮熟。

過去也有醫生持保留說法的影片：

關於防癌的說法，專家實際解釋：

這裡整理相關醫師與營養師的說法，關於部分媒體報導金針菇「抗癌」的內容，台北醫學大學附設醫院放射腫瘤科醫師郭嘉駿表示：多醣體的確在部分動物試驗報告中，證實有抗癌功效，但這是萃取高濃度多醣體所做的動物試驗，民眾吃金針菇無法獲取相同劑量的多醣體，罹癌仍應就醫治療。

吃菇類可攝取多醣體，但經過消化道後分解後，多醣體濃度降低，光靠吃金針菇不可能達到動物試驗的高濃度劑量，且癌症成因複雜，非攝食單一食物就能預防或治療，循正確管道就醫才有機會找回健康。

食藥署對此也表示：金針菇雖含豐富「多醣體」成分，但目前僅有「多醣體」對人體免疫系統等功效的研究報告，並無抗癌實證。

另外針對消脂減重的說法，專家實際解釋：

對於所謂「金針菇茶」能夠消除脂肪、減肥、減重的說法，現任晨光健康營養專科諮詢中心院長的趙函穎營養師表示：過去門診中曾有學生仿效，將生的金針菇曬乾切碎後冷藏，每天加開水飲用5～10c.c.，沒想到竟上吐下瀉送急診，被確診為急性食物中毒。

趙函穎營養師表示：一次喝一點點，纖維量很少作用不大。且加上金針菇沒煮熟，製作過程中可能暴露於空氣受到大腸桿菌汙染。也提醒若你本身患有嚴重便秘，仍建議要多喝水，找到適合自己的減肥法才是長久之道。由於菇類熬湯普林含量高，吃太多小心有痛風發作的疑慮，若有相關疾病者，仍建議不要每天狂吃，應均衡補充各種蔬菜。

根據康健的訪談報導，敦仁診所院長蕭敦仁指出，金針菇中的亞油酸是一種油脂，這種不飽和脂肪酸確實有助脂肪代謝，但並沒有這麼高的效益可以使內臟脂肪有如此明顯的下降。而且針對日本婦人的單一個案，缺乏大規模長期的研究（最少要有 30 人，持續 3 個月），無法得知是否適用於多數人身上，也難保是否會有副作用甚至復胖，只要沒有醫療院所做過臨床試驗，即使理論上可行，都不建議一般民眾跟著做。

內湖國泰診所營養師張斯蘭表示：金針菇豐富的纖維確實能增加飽足感，同時降低膽固醇吸收，但若要減重，總熱量才是重點。高纖食物吃太多也可能造成腸道不適，如果水分補充不夠，甚至可能導致便秘更嚴重，建議腸胃不佳的人要小心食用，有便祕問題的人更要留意水分攝取；同時，金針菇也是高鉀低鈉的食物，腎功能不好的人不宜吃太多。

事實上金針菇的亞油酸含量很少，營養師林世航表示：並沒有有相關文獻指出金針菇含有豐富的共軛亞麻油酸。而且依照金針菇的油脂含量，即便所有油脂都屬於共軛亞麻油酸（實際上不是這樣），吃 100 克的金針菇也只能獲得 0.3 克，都低於研究所需的有效劑量，就別與市售補充品含量比較了（市售一顆膠囊約含有1公克），那這樣如何有效？

無論是亞麻油酸或共軛亞麻油酸，都是18個碳的長鏈脂肪酸，這是一種非水溶性的物質，在水中溶解度非常非常低，那泡茶可以把這些物質溶解出來嗎？營養師認為這應該是沒有辦法的！只有完整的飲食規劃加上運動，才是瘦身的不二法門。

北醫附醫家醫科主治醫師陳揚卿：「那樣的食物含有這樣的減重成分，已經是它含量中的非常微量了，你說這個成分有辦法幫助減重，那它需要攝取到非常大量。未煮熟的金針菇中含有秋水仙素，人體食用之後，容易因氧化而產生有毒的「氧化二秋水仙鹼」，它對胃腸黏膜和呼吸道黏膜有強烈的刺激作用，容易引發食物中毒。往往在進食後半小時到4小時間，出現噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉等症狀。

專家建議對於金針菇正確處理方式，是買新鮮的金針菇回家後，可以先在冷水裡浸泡 1 小時，然後煮的時候一定要煮熟，因為秋水仙鹼遇到攝氏 150 度左右的熱水即可溶解，此外，儘量避免以金針菇做為蔬菜主食，而且最好不要過量食用。

本文經授權轉載自Mygopen 【勿過量】金針菇這樣煮減肥防癌？有食物中毒案例且效果有限，請務必煮熟

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