Mygopen》淡水觀音山佛祖吞珠臥佛含丹照片？~~~謠言啦！

這並不是在新北市淡水觀音山，實際上這是來自中國廣東省肇慶市的星湖國家濕地公園仙女湖的景色，也並沒有三、四年才看得到一次。

Mygopen

你在 LINE 收到「淡水觀音山佛祖吞珠」、「這臥佛含丹要三四年才看的到一次」這樣的訊息嗎？並搭上一張照片傳開。事實上這並不是在什麼新北淡水觀音山，這是在中國廣東省肇慶市仙女湖的景色，吸引許多遊客和攝影愛好者去拍照，並非謠言訊息說的這樣。

淡水觀音山佛祖吞珠照片的謠言

原始謠傳版本：

淡水觀音山『佛祖吞珠』大家福氣啦；這＂臥佛含丹＂要三，四年才看的到一次！

主要傳了這樣的照片：

（臉書翻攝）

（臉書翻攝）

（臉書翻攝）

在 LINE 會收到這樣的訊息：



（翻攝youtube）

或是臉書也會看到這樣的貼文：

（臉書翻攝）

謠言破解說明：

這並不是在新北市淡水觀音山，實際上這是來自中國廣東省肇慶市的星湖國家濕地公園仙女湖的景色，也並沒有三、四年才看得到一次。

這是 2018 年七星岩觀佛節在肇慶市星湖國家濕地公園仙女湖的活動，主要的標語也有「臥佛含丹」

正確闢謠解釋：

中國廣東省肇慶市的星湖國家濕地公園仙女湖有一座山峰形狀酷似臥佛，在傍晚夕陽西下時，會有如同一顆蛋黃徐徐嵌入於臥佛口中，人稱「臥佛含丹」的景觀。根據中國媒體報導，在每年春分、秋分中旬的晴天出現，民眾能夠在不同角度觀賞到這樣的景色。

未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。

本文經授權轉載自Mygopen 淡水觀音山佛祖吞珠臥佛含丹照片？~~~謠言啦！

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