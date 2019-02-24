Mygopen》LINE瘋傳曲解影片？！Tide 汰漬洗衣精的螢光反應？！

影片中傳達的是使用美國 Tide 汰漬產生的「螢光反應」，先不論罐裝的是什麼樣的成分，汰漬洗衣精也的確含有少量的螢光增白劑，但目前螢光增白劑沒有明確證據研究含有致癌性，並非漂白劑或其他類似毒性化學物質，而且根據標準檢驗局公佈洗衣用合成清潔劑檢測，相關成分檢測結果是符合衛生法規的。

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你 LINE 收到影片說美國 Tide 汰漬在使用上，用紫外光照射會發現螢光反應，訊息傳「如果有使用這一款這個牌子的洗衣粉請他們換個牌子」的說法。事實上 Tide 汰漬洗衣精的確含有少量的螢光增白劑，但不需要過度解讀為致癌致病毒性的謠言，這也並非漂白劑或是結構相似的毒性化學物質，在實驗上並沒有明確會造成急性傷害或長期致癌的狀況，而且產品符合衛生法規標準。

（資料照）

另外會產生螢光反應並不代表就是螢光增白劑，部分物質會被紫外線激發，也無法斷定該影片中的成分，產品包裝也非台灣販售的 Tide。

Tide汰漬含螢光劑的影片

原始謠傳版本：

多傳給你朋友看看、如果有使用這一款這個牌子的洗衣粉請他們換個牌子吧 主要流傳了這段影片：

影片破解說明：

影片中傳達的是使用美國 Tide 汰漬產生的「螢光反應」，先不論罐裝的是什麼樣的成分，但汰漬洗衣精的確含有少量的螢光增白劑，但目前螢光增白劑沒有明確證據研究含有致癌性，並非漂白劑或其他類似毒性化學物質，而且根據標準檢驗局公佈洗衣用合成清潔劑檢測，相關成分檢測結果是符合衛生法規的。

正確專家解釋：

根據台大醫院雲林分院皮膚科主任邱品齊醫師的整理說明，由於螢光增白劑在動物毒性測試中並無明確造成急性傷害，或是長期致癌性的傾向，且這類成份對於皮膚的刺激或過敏性也是相當低的，所以目前世界各先進國家尚無將螢光劑納入強制性管理的規定。而目前很多人所認知螢光劑對於人體的致病變性，其實是跟漂白劑或者是跟其他結構相似的毒性化學物質搞混了。



對此，Tide 汰漬官方也有做出回應：影片中產品並非台灣販售之美國汰漬，中國販售之汰漬與美國進口之汰漬亦為不同成分配方。而我們無法單由影片斷定該產品為汰漬正品或仿冒品。



另外您看到的影片是「螢光反應」：當物質受到紫外線照射時，其中某些特殊的化學鍵會被紫外線激發，而後被激化的能量如果轉換成肉眼可見的可見光釋出，這就稱為「螢光反應」。其實在大自然界當中有相當多物質會產生螢光反應，如植物中的葉綠素，或是蝦蟹的甲殼素，甚至於常喝的綠茶，調味用的醬油，在照射到紫外線後都會有螢光反應，所以不能用照燈來判斷一個物品是否有螢光增白劑。



汰漬洗衣精含有少量的螢光增白劑，螢光增白劑在全世界包括歐洲、美國、日本、台灣都不是禁用的成分。台灣的相關法規也完全沒有規定洗衣精中不得添加螢光增白劑。汰漬為美國進口的商品，因此在美國上市時已先通過美國嚴格的衛生法規。



螢光增白劑是一種大量使用在不同產品的成分（紙張、衣服、醫藥用的紗布等等），至今已經使用至少四十年，對於人體或環境已有相關科學期刊證明並不會造成危害。



另外目前國家中僅有針對「可遷移性螢光物質」有所規範，目前規定有些日常生活品如食具、尿布、衛生棉當中是不可檢出有可遷移性的螢光增白物質。



根據台北榮總臨床毒物與職業醫學科主任楊振昌的說法：螢光劑對人體危害討論最多的是「致癌性」及「致敏性」的問題。



根據多份研究報告及文獻指出，螢光劑有不少是由二苯乙烯（stilbene）衍生而來，因此，被懷疑可能具有致癌性，但目前並沒有明確證據顯示螢光劑含有致癌性；同時，其刺激性也相對較低，是否對眼睛或皮膚產生敏感症狀也仍有爭議；而在環境荷爾蒙的研究上，雖然在少數的體外細胞研究顯示可能會有此種作用，但後續的動物實驗上，同樣沒有證據顯示螢光劑具有環境荷爾蒙作用。

未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。

本文經授權轉載自Mygopen 【影片】TIDE汰漬螢光劑 ？別誤解洗衣精螢光反應，符合法規

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