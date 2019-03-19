Mygopen》芒果樹葉罕見昆蟲影片？叮咬4小時內死亡？謠言勿傳

真的純屬謠言訊息影片，影片中的昆蟲是翠蛺蝶的幼蟲，並沒有訊息所說的毒性。

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你在 Facebook 收到影片說「住家有種芒果樹的請注意！芒果樹葉中有罕見的昆蟲」、「如果叮咬一個人，他將在4小時內死亡，會大量出汗」這樣的臉書謠言嗎？這個社群謠言在國外也有不同的版本，但事實上影片中的小蟲並非訊息說的這樣，而且沒有任何文獻表示這種翠蛺蝶屬（Euthalia）的幼蟲有毒性或是致命毒液，別再轉傳錯誤訊息囉！

（臉書截圖）

曲解芒果樹葉昆蟲有毒的謠言

原始謠傳版本：

住家有种芒果樹的请注意！芒果樹葉中有罕見的昆蟲。如果叮咬一個人，他將在4小時內死亡，会大量出汗。请大家小心注意，请不要用裸手拔芒果葉。不要讓孩子靠近芒果樹下玩耍。 主要是上傳了這段影片： 在其他國家也有類似的謠言。

謠言破解說明：

真的純屬謠言訊息影片，影片中的昆蟲是翠蛺蝶的幼蟲，並沒有訊息所說的毒性。



事實上這是翠蛺蝶屬（Euthalia）的幼蟲。

翠蛺蝶屬（Euthalia）的幼蟲。（youtube截圖）

正確闢謠解釋：

翠蛺蝶屬（學名：Euthalia）是線蛺蝶亞科翠蛺蝶族中的一的屬，物種分布於東洋界、中國及澳新界。

根據星洲日報的採訪報導，醫藥昆蟲系博士李衍旺受訪表示：此毛蟲科學名詞為 Euthalia Aconthea，一般統稱為 Baron Caterpillar（男爵），惟沒有任何官方資料或科學記錄，顯示它有毒性或有致命毒液。

李衍旺表示：這是一種專門吃芒果樹葉的蝴蝶幼蟲。在東南亞、新加坡一帶的芒果樹都會發現這種毛毛蟲。根據資料顯示，芒果樹是唯一發現它（毛毛蟲）生長的果樹，尤其在城市地區最為普遍，而新加坡是發現最多此蟲的國家之一。

或許有些毛毛蟲在面對威脅時，會釋放液體，但基本上這些液體不會致命，最多會導致皮膚不適、紅腫、痕癢。

有興趣的朋友可以看看這個臺灣翠蛺蝶幼蟲蛻皮影片：

未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。



資料來源：星洲新聞 - 藏在芒果樹葉．觸碰皮膚腫癢． Baron毛蟲不致命

本文經授權轉載自Mygopen【假臉書】芒果樹葉罕見昆蟲影片？叮咬4小時內死亡？謠言勿傳

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