Mygopen》【假LINE】資深牙醫的良心勸告？不要植牙？

實際詢問牙醫師，牙醫師表示許多患者也拿過這篇文章詢問過牙醫師們，但整篇文章只拿少數案例來否定植牙治療，而且沒有描述固定假牙缺點，只撰寫植牙極少發生的併發症以偏概全，內容過於主觀，加上內容農場下了恐怖標題，容易誤導民眾造成恐慌。

Mygopen

你在臉書和 LINE 收過「資深牙醫的良心勸告」、「能裝假牙，就儘量不要植牙」這樣的內容農場謠言文章嗎？事實上這樣的文章通篇放大植牙的缺點，卻沒著墨固定假牙缺點，而且是以偏概全的內容，容易讓民眾恐慌，對此牙醫師表示目前大部分植牙治療是很安全的手術，許多牙醫師也曾被患者拿著這篇詢問，部分缺乏醫學根據而且對植牙的反對言論也過於武斷，別因爲內容農場謠言文章而失去了多元治療方式的機會。

曲解植牙的謠言文章



原始謠傳版本：

資深牙醫的良心勸告：能裝假牙，就儘量不要植牙，牙不好的人快瞭解 （網頁截圖）

謠言破解說明：

對此 MyGoPen 實際詢問牙醫師，其實許多患者也拿過這篇文章詢問牙醫師們，整篇文章只拿少數案例否定植牙治療，而且沒有描述固定假牙缺點，只撰寫植牙極少發生的併發症以偏概全，內容過於主觀，加上內容農場下了恐怖標題，容易誤導民眾造成恐慌。事實上以目前的植牙治療技術算是很安全的手術，真的不要因為文章內容而失去其他更好的治療方式。

正確闢謠解釋：

對此典雅牙醫微笑美學中心李律佳牙醫師表示：內容評論只拿少數個人案例來否定整個植牙治療，卻沒著墨固定假牙缺點，像是難以清潔、支柱牙齒易蛀牙、要多磨掉兩三顆牙齒、萬一壞掉一次就是壞兩三顆、可能要整排換掉或是拔掉、更難重建...等狀況，每種治療都有他需要考量的風險。

對此醫師也表示其實植牙大部份是很安全的手術，一般患者很少遇到術後疼痛的症狀，只是民眾的確需要慎選牙醫，基本上文章標題就很有問題，儘管文中部分內容確實不無道理，但大可不必替所有非牙醫的民眾下結論，有人適合植牙，有人適合傳統假牙，不能一概而論。

對於民眾，太複雜的牙科道理並不易懂，但他們要的往往是個結論，牙科治療的選擇並非非一即二，文末用首選這樣的建議方式真的太過主觀，這往往容易造成一些病患有先入為主的觀念，ㄧ來就說我不要植牙，而失去了多元治療方式的機會。內文對於併發症的避免、發生率都沒有描述，只會造成民眾恐慌。

一個人的經驗不表示就有科學根據，醫師表示美觀區域、末端缺牙、多顆缺牙或是避免磨損兩旁健康牙齒琺瑯質等狀況，都有可能會建議植牙，每個人狀況不一樣，還是請專業醫師評估最適合自己的方式。

植牙需審慎評估，應認真清潔定期回診。每種治療本來就有優缺點，只要評估妥當都是好的治療，一切都是需要風險與優缺點評估。



未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。

資料來源：典雅牙醫師李律佳 - 典雅牙醫微笑美學中心

本文經授權轉載自Mygopen 【假LINE】資深牙醫的良心勸告？不要植牙？醫：曲解治療以偏概全

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/