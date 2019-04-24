Mygopen》【假圖片】川普在Twitter發文支持郭台銘？假的推特貼文截圖

實際在美國總統川普的官方推文上找不到這則訊息之外，連拍照截圖的介面都跟目前 Twitter 的設計不同，真的純屬假圖片一張。

Mygopen

你在 LINE 也收到美國總統川普在 Twitter 發文支持郭台銘的推特貼文截圖嗎？事實上這是張假圖片，除了在川普官方 Twitter 帳號（Donald J. Trump）上找不到這則貼文外，截圖的內容格式也和目前的介面設計不符，真的別上當囉！

川普在Twitter發文支持郭台銘的假圖片

民眾主要收到這張圖片：

謠言破解說明：

實際在美國總統川普的官方推文上找不到這則訊息之外，連拍照截圖的介面都跟目前 Twitter 的設計不同，真的純屬假圖片一張。

以目前 Twitter 的 UI 設計，無論是圖片樣式或是排版資訊都有問題，電腦版沒有這樣的設計。

手機版的也跟真正的介面設計不同，除了頭像應該要是圓形之外，也缺乏了發文時間。

正確闢謠解釋：



在鴻海董事長郭台銘表態參加總統大選黨內初選這段時間，在 Donald J. Trump 已認證的 Twitter 帳戶 @realDonaldTrump 中並未發現有相關貼文，另外網路流傳的截圖無論發文格式、貼文時間、頭像設計都跟正確的推特貼文不同，屬於修改過的假圖片。

未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。



資料來源：Twitter - Donald J. Trump@realDonaldTrump

本文經授權轉載自Mygopen 【假圖片】川普在Twitter發文支持郭台銘？假的推特貼文截圖

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