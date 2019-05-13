Mygopen》【假LINE】抗癌神果？杏仁讓全國85萬人無人患癌？謠言害人

這樣的內容農場謠言散播在各個地方，甚至是一些健康網站。事實上世界上並沒有所謂的「沒有癌症的國家」，也沒有斐濟人吃杏仁抗癌這件事，當地還是有民眾因為癌症而死亡，甚至還有國家的癌症協會，真的別再傳囉！

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你 LINE 收到「抗癌神果」、「世界上唯一沒有癌症的國家」，還說斐濟「全國85萬人無人患癌」，關於這個杏仁抗癌的內容，其實在內容農場就流傳很久了，只是後來又轉成影片的內容。事實上這完全是謠言，斐濟也的確有民眾得到癌症，甚至還有國家的癌症協會。另外內容描述這樣的苦杏仁吃法真的要小心，生吃時會有毒性，甚至是會中毒的。

世界上唯一沒有癌症的國家的謠言

原始謠傳版本：

並流傳了一段影片



內容描述大致是這樣：

謠言破解說明：

這樣的內容農場謠言散播在各個地方，甚至是一些健康網站。事實上世界上並沒有所謂的「沒有癌症的國家」，也沒有斐濟人吃杏仁抗癌這件事，當地還是有民眾因為癌症而死亡，甚至還有國家的癌症協會，真的別再傳囉！

正確闢謠解釋：

依照醫學教授林順慶在網站科學的養生保健的整理，斐濟並不是什麼世界唯一無癌國家，斐濟癌症協會成立於1993年，是斐濟的國家癌症中心，其中子宮頸癌是斐濟最常見的癌症，其次是乳癌。

實際上查詢斐濟與當地癌症的相關報導，斐濟每年約有 700 人死於癌症，並非杏仁讓全國 85 萬人無人患癌。

查詢 Fiji Times 癌症相關內容，會發現有很多這樣的內容，最近的一篇是 2019 四月關於打擊癌症 fight against cancer 的報導。

此外根據過去媒體採訪醫師關於內文描述的苦杏仁，中醫師施純全對此表示：斐濟人士治癌症的苦杏仁，一般是藥用治療氣喘、咳嗽的。它具有毒性，特別生吃的時候會有毒性，吃多的話是會中毒的。

建議民眾不要輕易相信任何描述「世界唯一無癌國家」這樣的文章論述，也不要隨便依照網路文章的說法吃，建議按照醫師的正規治療。



未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。

本文經授權轉載自Mygopen 【假LINE】抗癌神果？杏仁讓全國85萬人無人患癌？謠言害人

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