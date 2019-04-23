Mygopen》【詐騙】誠徵打字員工作？臉書、IG、LINE淪陷！

真的純屬詐騙訊息，受害者提供 MyGoPen 相關訊息截圖，希望不要有人再受騙上當了，或許合作方式不一定相同，但最後的目的都是會要你先付一筆款項。

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你常在臉書社團、LINE 群組、Facebook 看到「誠徵打字員」的詐騙訊息，說抽點時間在家做就能賺錢，只要「打一些手稿圖片」、「1000 字 400 台幣」這樣的訊息嗎？事實上這完全是「假兼職，真詐騙」，讓許多學生或是想要兼職賺點錢的家庭主婦受騙上當，沒想到錢沒賺到，自己又先花了一筆錢買教訓，別上當了！



主要的手法就是在各大社群網站、臉書、社團、LINE 群組、IG、留言板廣告「打字員」的訊息，當你加入了詐騙集團的 LINE 帳號之後，就會開始收到各種指示，並要求你先匯款一筆錢，稱為「工作保險」的款項，說是為了防止新手跑單，有些人也因此受騙上當先匯款了，甚至還有人為了成為「高級會員」，又另外匯了更多款項。

臉書誠徵打字員的詐騙

在 Facebook 或在 LINE 流傳的誠徵打字員訊息：

另外這是入職要求，也是主要詐騙的方式：

詐騙破解說明：

真的純屬詐騙訊息，受害者提供 MyGoPen 相關訊息截圖，希望不要有人再受騙上當了，或許合作方式不一定相同，但最後的目的都是會要你先付一筆款項。

當你因為這些貼在各大訊息而加入的詐騙 LINE 帳號，就是踏入陷阱的開始。

然後會收到假的 LINE 官方帳號，開始進行工作介紹，另外也會要求你去社群網站、LINE 群組、微信群組貼上他們的「工作宣傳」訊息，也就是大家常看到的詐騙貼文。

然後會給你個「入職方式」，加入詐騙的老師 LINE 帳號，說會告訴你相關酬勞、工作方式、按字數結算工資、提領現金的方法。當然這裡又是另一個詐騙窗口了！

重點來了！老師會說這裡需要你購買個「工作保險」，說是為了防止新手跑單，所以這裡每個成員都必須要有的，主要是對於新加入的會員。



不知道的人或者想說沒有很貴又可以兼職，因此輸入了自己的相關帳號和相關個資。

最後就是民眾依照老師的指示匯款了，甚至還邀請你加入所謂的「高級會員」，說會賺得更多。



後續的要求又會是要求你再次匯款，真的要小心！

警方說明解釋：

刑事局發布新聞稿：自 107 年 6 月以來已接獲 10 起類似報案，被害人大都是學生或 20 來歲的社會新鮮人，透過臉書、LINE 應徵「打字員」、「家庭代工摺星星、串珠」等工作，遭到歹徒以繳交入會費、材料費等理由詐取數百元至 1、2 千元不等財物。

對此警政署刑事警察局呼籲：年輕朋友打工求職應牢記「7 不 3 要」的防詐原則，「不繳款、不辦卡、不購買、不飲用、證件不離身、不隨意簽約、不非法工作」，「面試要陪同、不合常理要存疑、公司合法性要確定」，否則可能沒賺到錢還先倒賠。

更不能將銀行存摺、提款卡出租、出借任何人使用，以免淪為詐騙集團人頭帳戶而吃上官司，有任何疑問也歡迎撥打165反詐騙諮詢專線查詢。

未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。



資料來源：165反詐騙宣導 - 學生暑假瘋打工 小心被騙倒賠錢

本文經授權轉載自Mygopen 【詐騙】誠徵打字員工作？臉書、IG、LINE淪陷！假兼職真詐騙

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