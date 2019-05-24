Mygopen》【假LINE】下雨在斑馬線白漆面滑倒生命終結影片？

這段由行車記錄器拍攝的影片來自中國，主要是於 2019/5/14 下午一名學生撐傘在雨中摔倒在斑馬線上，後腦著地後身體不斷抽搐，所幸最後送醫無大礙，只是謠言訊息。不過天雨路滑真的要小心！

Mygopen

你 LINE 收到行人雨天因斑馬線白漆面滑倒的影片嗎？謠言描述「雨天過横道線萬萬不可踩在斑馬線的白漆面，非常滑」、「後腦部著地，瞬間一條生命終結了」這樣的內容。這段由行車記錄器拍攝的影片來自中國，主要是於 2019/5/14 下午一名學生撐傘在雨中摔倒在斑馬線上，後腦著地後身體不斷抽搐，所幸最後送醫無大礙，只是謠言訊息。不過天雨路滑真的要小心！

如果雨天走路或騎機車若不注意，的確會發生如影片中的狀況！近期交通部邀集六都內政部營建署等單位開會，決議將提高標線抗滑係數標準。為求自保，目前雨天在經過標線、斑馬線時，專家也建議不要急煞車或高速過彎，避免危險。

雨天因斑馬線白漆面滑倒的影片

原始謠傳版本：

（訊息截圖/讀者提供）

主要流傳了這段影片：

影片說明：

所幸最後該學生無大礙，檢查後腦部沒有異狀，當晚就出院了，真的純屬謠言訊息。但還是建議民眾路過濕滑的地方，無論走路或是騎車都要小心注意，緩慢前行才能降低滑倒的機率。

正確闢謠解釋：

根據中國東楚晚報的報導，於 2019/5/14 下午一名黃石二中高三的金姓學生發生意外，撐傘在雨中奔跑摔倒在斑馬線上，後腦著地後身體不斷抽搐。根據當事人回憶，當天下午 2 點 05 分左右，過馬路經過揚州路宏維星都路口時，因為綠燈馬上要變紅，所以跑了兩步，沒想到跑到路中間時，因斑馬線有一塊缺失，地面太滑而摔倒。

當時，後腦勺直接著地後，醒來就發現自己已經躺在醫院了。根據市中醫醫院團城山院區急診科主任醫師余云熹的解釋，雖然在救護車上該名學生一直處於昏迷狀態，但送到急診科時已慢慢恢復意識，做了相關檢查確定顱內沒有問題，當天晚上就可以回家了，後面定期檢查就可以了。

事實上在雨天騎車確實相當危險，尤其壓到白色標線上很容易導致車子發生打滑，根據華視的報導，交通部現在為提高機車族的行車安全，近日邀集六都內政部營建署等單位開會，決議提高標線抗滑係數標準，現行的標線抗滑係數約在四十五BPN，接下來將先在中央及六都的道路試辦，標線抗滑係數皆須達六十五BPN，非市區道路因地制宜介於五十至六十五BPN，預計試辦兩至三年、確認有效益及可行性後，進而全國統一提高防滑標準。

本文經授權轉載自Mygopen 【假LINE】下雨在斑馬線白漆面滑倒生命終結影片？

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法