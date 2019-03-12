Mygopen》【假LINE】巴西奇嬰兒剛出生就走路？醫生這樣說...

巴西奇嬰兒剛出生就走路？醫生說：除非是先天性神經異常，不然寶寶都會有這樣的反射動作。

Mygopen

你 LINE 收到「巴西奇嬰兒」、「剛出生就走路」的訊息嗎？另外附上一段 YouTube 新聞報導的影片。對此婦產科醫師也有出來澄清過，事實上這只是新生兒正常的反射動作，並不是什麼所謂的「奇嬰兒」的謠言。

除非是先天性神經異常，不然寶寶都會有這樣的反射動作。

巴西嬰兒剛出生就走路的影片

原始謠傳版本：

巴西奇嬰兒 剛出生就走路

https://youtu.be/f3nlpsUqPOQ

主要流傳的是這段影片：

謠言破解說明：

對此醫生表示這是新生兒面對周遭刺激的正常反射動作，並不是什麼特別奇怪的嬰兒。

正確闢謠解釋：

根據蘋果日報的採訪報導，國泰醫院生殖醫學中心主任、婦產科醫師賴宗炫表示：健康的新生兒產下不久後，都會有一些因應周遭環境刺激的反射動作，例如嘴巴碰到東西會有「吸吮反射」，手心碰到東西會有「握拳反射」，腳底碰到東西則有踏步反射；除非是有先天性神經異常的寶寶，不然一般的的新生兒都會有這些反射動作，是新生命的正常反應。

未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。

本文經授權轉載自Mygopen 【假LINE】巴西奇嬰兒剛出生就走路？醫生這樣說...

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