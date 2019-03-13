Mygopen》喝「熱水補腎」、「冰水傷身」的抖音影片？ 醫師：描述過於片面

對於影片描述喝「熱水補腎」及喝冷水會「腰背酸痛、記憶力減退、四肢麻木」的問題，中醫認為並無喝「熱水補腎」的說法，頂多是不傷陽氣；而西醫則表示目前醫學上，並沒有證據說喝冷水會導致影片中描述的問題。

Mygopen

你 LINE 收到影片，說喝熱水補腎的說法嗎？但內容說到喝冰水會「腰背酸痛、記憶力減退、四肢麻木」的狀況。事實上請教醫生，西醫表示目前並沒有證據說喝冷水會導致影片中描述的問題；另外中醫對此持保留態度，影片部分描述過於片面，喝熱水頂多是不傷陽氣，並沒有養腎的說法。

重點是要保持足夠的水分囉！

喝熱水補腎的抖音影片

主要是收到這樣的影片：

影片破解說明：

對於 LINE 傳某個抖音影片內容描述喝熱水補腎的說法，但是其中說到喝冷水的人會「腰背酸痛、記憶力減退、四肢麻木」，對此西醫表示目前並沒有證據說會導致這樣的問題，中醫認為並無喝熱水養腎的說法，頂多是不傷陽氣，部分說詞過於片面。

實際專家解釋：

根據西醫的角度，這裡 MyGoPen 實際訪問 MedPartner 美的好朋友，團隊醫師表示：目前醫學上，並沒有證據說喝冷水會導致影片中描述的問題。甚至有研究認為喝冷水有助於減重。基本上，醫師對於民眾喝冷水或熱水沒有意見，只要喝足量的水，自己喝了不要不舒服就好了。

若依照中醫的觀點，實際詢問兩位中醫師，其中葉醫師表示：在中醫裡，凡水皆寒，只是寒多寒少而已，說不要長期喝冰水是對的，但對於「喝熱水可以養腎」的說法，頂多只能說是比較不傷陽氣。

另外一位中醫師對影片內容持保留態度，只能說部份說法過於武斷，很難證實是單由腎陽直接將冰水升溫。中醫理論的確有提到「形寒飲冷則傷肺」（肺陽氣），身體的確會將冰水提升溫度到人體溫度，確實不建議長期飲用，但陽氣不是只有直接依靠腎而已，依照該影片說法可能過於片面，而且對於名詞解釋聽起來也不像傳統中醫描述的專有名詞。

畢竟「腎精、腎陽、腎陰、腎元」功能均不同 影片後面傳達說造成的身體問題，中醫師表示對於血的循環影響，影片部分描述稍微有點概略，中醫最注重依每個人的身體狀況不同判別，喝冰水不見得會造成影響，反之喝熱水當然不見得可以直接補腎，只能說不去再加重原本身體虛寒的症狀。

未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。

本文經授權轉載自Mygopen 喝「熱水補腎」、「冰水傷身」的抖音影片？ 醫師：描述過於片面

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