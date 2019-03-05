Mygopen》北一女中詩歌朗誦比賽總統府施壓申誡留校？！～～～謠言！

影片是真的，但文字敘述不正確，根據媒體採訪，北一女有表示一度下架是誤刪，但隨後又上架，並無政府施壓，更無懲戒情事。

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你 LINE 收到一段 YouTube 影片，說是「北一女中」二年級組（詩歌朗誦比賽第一名），還說因為總統府方面施壓力要求不可上傳，全部記申誡留校查看？事實上影片是真的，這是北一女學生創作「當我們成為了總統的鄰居」校內朗誦比賽，以行動劇的方式朗誦，對此校方解釋，是相關人員誤按了刪除，所以又重新上傳，在比賽中拿下特優也沒有記申誡這樣的事件發生。

這段 LINE 訊息中加了個人觀點及錯誤訊息並上傳留言功能已停用的影片。

北一女詩歌朗誦比賽的謠言

原始謠傳版本：

「北一女中」二年級組（詩歌朗誦比賽第一名）。

（總統府方面施壓力要求不可上傳，大家努力上傳吧！）

這些猴死因仔實在是太可愛了！全部記申誡留校查看…

謠言破解說明：



影片是真的，但文字敘述不正確，根據媒體採訪，北一女有表示一度下架是誤刪，但隨後又上架，並無政府施壓，更無懲戒情事。

北一女學生創作《當我們成為了總統的鄰居》新詩全文： 快聽！（砰！砰！砰！）那是禮炮的聲音！19 20 21 21響！最高規格的禮遇 外賓的光迎接我們 我們熱切憂慮期待忐忑 青春夢想 爆發！ 我終於考上北一女了！（小提琴伴奏） 歡迎來到台北市立第一女子高級中學 拒馬高級中學 聽說 凱道又圍起了密密麻麻的拒馬 築起台灣的民主 圈住我們的自由 行動的自由 內心的自由 禁錮一切質疑 我們只剩固執己見 上學路 放學路 不自由 辛辛苦苦 一切的一切 自從我們成為總統的鄰居 拒馬特製的天井 無法圈住 台獨台獨 沸沸揚揚 同婚 同婚 滿城風雨 反年改 反年改 熙熙攘攘 （唱起〈Do You Hear The People Sing?〉）扁平的新聞到眼前 立體成型 怒火訴求連署抗爭 理性與非理性 充斥眼中耳中 身在特等席 我們看著聽著第一手消息 眾說紛紜間 立場倒塌 重組 思變 交織獨屬北一女的世界觀 何須盲目聽從他人 何須盲從意識主流 我們有屬於自己的判斷 一切的一切 自從我們成為總統的鄰居 百家爭鳴 關於時事 關於政局 在抗議聲浪中激盪 在拒馬保護下茁壯 緩步行過凱道正中央 向紅磚建築前矗立的憲兵 微笑揮手 只有我們能看見 學校與總統府的國旗一同飄揚 我們擁有全世界獨一無二的風景 當我們成為了總統的鄰居（小提琴伴奏〈青天白日滿地紅〉）

正確闢謠解釋：

校方出面表示，是誤按到刪除鍵，於是又重新上傳。另外根據 ETtoday 報導，北一女中學務主任張麗萍表示，新詩朗讀比賽是高二一年一度的活動，今年10月舉辦，學生的新詩內容可以使用既有作家的作品，或是加以改變，也有學生會全部自行創作，而11二書班的作品就是自由創作的，校方也都給予尊重，並且不干涉，評審是請校外專業人士以及高一高三的老師共同評選出來的結果。

關於這個比賽，影片中的11二書班拿下特優、16二仁則以「綠綠工廠」拿下特優二、特優三由19二誠以「二類日常」拿下，其他像是17二愛班的「無神論」拿到優等、23二公以「我們沒有不一樣」拿下優等。

未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。

本文經授權轉載自Mygopen 【假LINE】北一女中詩歌朗誦比賽總統府施壓申誡留校？謠言！

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