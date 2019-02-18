Mygopen》【假標題】北歐式健走1千步效果媲美走萬步？！

根據衛福部的解釋，對於「北歐健走方式1千步效果媲美走萬步！運動量可多10倍」、「比一般的走路，獲得高達1.5倍的運動效果」，目前並沒有證據能直接印證這類說法。

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你 LINE 收到「1千步效果媲美走萬步！這樣健走，運動量竟多10倍」這樣的文章內容嗎？為什麼北歐健走方式運動量能多 10 倍呢？而且比一般走路，有高達 1.5 倍的運動效果？對此衛福部也有出來解釋過，目前這樣的說法並沒有沒有證據可直接印證。

（網路新聞截圖）

北歐式健走1千步效果媲美走萬步的訊息



原始謠傳版本：

1千步效果媲美走萬步！這樣健走，運動量竟多10倍



前面曾提過即使因為神經系統疾病而難以行走，也希望大家能在照護者的協助之下盡量走路。不過現在市面上，其實也已經有很多為了步行障礙者所設計的步行輔助器材了。



比如說柺杖——如今的枴杖並不只是單純一根長長直直的條狀物，也有設計的成著地部分是四個杖腳的。此外，還有具備了扶手框架的四腳助走器，或是四腳還設有車輪的步行車，步行車通常會有可以用來稍作休息的坐墊或是購物籃。



現代真的已經開發出了各種不同類型的行走輔具，我希望大家可以選擇自己方便使用的其中一種，在能力所及的範圍內努力走路。



說到拐杖，不曉得各位是否知道「北歐式健走」（Nordic walking）和「持杖健走」（Pole walking）呢？



這兩種都是使用兩根健走杖（Pole）來走路的行走方式——北歐式健走起源於芬蘭，據說原本是為了能讓越野滑雪（Cross-country skiing）選手在夏季時也能進行訓練而開發的。而另一方面，來自日本的持杖健走，開發目的則是為了讓步行時間減少的現代人可以在短時間內安全又有效地獲得運動效果。



至今說到拐杖，會浮現在腦海裡的畫面通常都是一根杖——在街上時常可以看見拿著拐杖走路的爺爺奶奶們，但還沒有看過拿著兩根拐杖的人對吧？



所謂的北歐式健走和持杖健走，最主要的特色就在於使用兩根健走杖。兩手各拿一根健走杖走路，對身體的平衡來說還是比較好的，因此最近在日本有許多為了障礙人士所開辦的北歐式健走教室、持杖健走教室，在全國各地也都開辦了不少北歐式健走或持杖健走的大會。



在一些失智症交流中心或失智症患者所聚集的活動上，也會加入北歐式健走或持杖健走的項目。這是只要透過兩根健走杖支撐，就能讓失智症患者或身體障礙者也可以愉快地走路的健走方式。



這些走路法得使用專用的健走杖，並且需要可以用兩手拿著健走杖行走的空間，因此比起單純的走路，的確不是「隨時隨地」都可以進行的。不過兩手拿著健走杖行走，可以增加上半身的活動量，因此據說比起一般的走路，能獲得最大高達一‧五倍的運動效果。順帶一提，上半身的運動量更是可能增加到十倍之多。



至今社會上所提倡的幾乎都是一股腦強調步行量的「一日一萬步」，然而最近，包含步行的品質在內，步行內容也開始受到了重視。北歐式健走和持杖健走由於都會向外推出健走杖，因此可以運動到肩胛骨，與一般的走路相比，同時間、同步數下所消耗的能量都會增加許多。



對於沒有步行障礙的人來說，這樣可以在短時間內達到更高密度的運動；而對有步行障礙或腰部、腿部較弱的銀髮族來說，也是一種更加安全的走路方法。如果覺得一般的走路有些不足，或擔心自己無法順利行走，嘗試看看北歐式健走或持杖健走也不失為一種樂趣。



重點摘要



即使患了失智症、有身體障礙或是腰部、腿部狀況不佳，也請不要放棄走路。使用兩根健走杖的北歐式健走和持杖健走，能減少可能跌倒的不安，比起一根拐杖也更加安心。

謠言破解說明：



根據衛福部的解釋，對於「北歐健走方式1千步效果媲美走萬步！運動量可多10倍」、「比一般的走路，獲得高達1.5倍的運動效果」，目前並沒有證據能直接印證這類說法。

衛福部有對此說法做出解釋：

實際專家解釋：



未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。

本文經授權轉載自Mygopen 【假標題】北歐式健走1千步效果媲美走萬步？！

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