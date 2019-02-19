Mygopen》【易誤解】奇異果、芭樂飯後半小時吃最好？！醫：非飲食教條

事實上並沒有規定什麼時間吃奇異果和芭樂，原始內文只是強調關於「亞硝胺」的生成和影響，也沒有明確表示為什麼這兩種水果特別要「飯後半小時」吃，醫師表示這純粹是個人說法，缺乏實驗根據。

Mygopen

你在 LINE 收到「超強防癌聖品奇異果、芭樂」、「飯後半小時吃最好」這樣的內容嗎？許多人詢問時都以為「降低罹癌風險應該要在飯後半小時內吃奇異果和芭樂最好」甚至誤傳謠言說法，其實民眾很容易被標題與內容誤導，事實上這只是個人說法，醫生表示這缺乏完整的科學實證，不必以此當作飲食的教條。

你在 LINE 收到「超強防癌聖品奇異果、芭樂」、「飯後半小時吃最好」這樣的內容嗎？（網路新聞截圖）

奇異果、芭樂飯後半小時吃的訊息



原始謠傳版本：



超強防癌聖品「奇異果、芭樂」 醫：這時間點吃最好

or



少肉多菜仍罹癌？中醫：芭樂奇異果最防癌，這時吃最好 or 其中相關內文描述： 醫師提醒，含有大量亞硝酸鹽食物如香腸、臘肉等最好少吃；而若想降低罹癌風險，醫師也建議可以吃奇異果、芭樂，且在飯後半小時吃最好。 飯後半小時1顆奇異果或芭樂：含蛋白酶的水果（或木瓜、鳳梨），能幫助蛋白質（包含胺類）消化成胺基酸，胺類消失，就能防止亞硝酸鹽跟胺類的結合。這種富含蛋白酶的食物，吃完肉類，或坐月子乳腺堵塞發炎、關節腫痛更要吃，可防止肉類消化不完全而在腸內腐敗，產生致癌毒素。蛋白酶又能消除瘀塞和消炎，所以乳腺炎和關節炎都有用。奇異果功能多多，它能對抗自由基，可抗老、改善缺氧、清除致癌物，還能改善肺氣腫。精神不濟時，一天2顆奇異果馬上清醒！ 它也是維生素C最高的水果。

訊息破解說明：

事實上並沒有規定什麼時間吃奇異果和芭樂，原始內文只是強調關於「亞硝胺」的生成和影響，也沒有明確表示為什麼這兩種水果特別要「飯後半小時」吃，醫師表示這純粹是個人說法，缺乏實驗根據。

醫師正確釐清解釋：

美的好朋友團隊醫師對此表示：醫師會建議適量攝取多種類的蔬菜水果，但並沒有明確證據指出，若想降低罹癌風險應該要在飯後半小時內吃奇異果和芭樂最好。這本書的作者分享的是「個人經驗」，而非完整的科學證據，不必以此當作飲食的教條。

均衡攝取多種類的蔬菜及水果，攝取水果時也要注意不宜過量。並要維持運動習慣以及充足睡眠，才是目前醫師最建議的預防疾病方式。



相關資料：美的好朋友 - 地中海飲食有13種好處！該怎麼做？營養師醫師完整教學

未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。

本文經授權轉載自Mygopen 【易誤解】奇異果、芭樂飯後半小時吃最好？

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/