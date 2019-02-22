Mygopen》手機充電輻射量高出300倍？工程師：誤導輻射實驗

這段影片工程師出面闢謠是誤導的手機輻射實驗，除了檢測工具很有問題之外，也不符合輻射的特性。自然環境中本就存在自然輻射，也不可能是0。當然為了確保使用安全，請使用有通過安規認證的產品才是真的。

Mygopen

最近 LINE 傳謠言影片說「手機充電時，不要玩手機，輻射量高出300倍」，拿了不知名的檢測儀器，說手機正在充電時，可以看到破 300 V/m 的數值，影片中的人說此時最好距離一公尺比較安全，不然會容易造成癌症。對此工程師也出面闢謠，除了檢測工具很有問題之外，數據也過分誇張，並不符合高頻信號和輻射的特質。



請不要相信這樣的實驗影片。



（影片截圖/資料照）

手機充電輻射的謠言影片

原始謠傳版本：

手機充電時，不要玩手機，輻射量高出300倍！





謠言破解說明：

這段影片工程師出面闢謠是誤導的手機輻射實驗，除了檢測工具很有問題之外，也不符合輻射的特性。自然環境中本就存在自然輻射，也不可能是0。當然為了確保使用安全，請使用有通過安規認證的產品才是真的。

實際上找得到影片中這樣的產品：

正確闢謠解釋：

對此 MyGoPen 實際詢問竹科無線通訊的工程師，工程師表示：但這個儀器本身很有問題，這一台檢測儀器查不到任何產品規格也查不到代理商等資料。基本上手機是高頻的，所以確實會有輻射，而且隨著距離平方呈現反比，但因為空氣中充滿輻射，輻射就是靠空氣藉質傳出，高頻信號在空氣是衰竭很快的，所以根本不可能有儀器顯示的 300v/m 的這種驚人程度，也不可能會測試到輻射 0 這樣的數值，從各方面來看這個測試都是有問題的。

未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。

本文經授權轉載自Mygopen 手機充電輻射量高出300倍？工程師：誤導輻射實驗

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