Mygopen》視力檢測圖？看到這4個數字測近視散光？醫：錯誤！

由於這張圖在中國也流傳開來，當地的眼科醫院對此也做了闢謠解釋，以這張圖來說，簡單地判斷視力異常的大概情況還是可以的（如：清晰度），但是若是藉由這種方式判斷近視或散光是錯誤的，還是必須要通過詳細驗光檢查。

Mygopen

你在臉書或 LINE 看到一張「視力檢測圖」，說看到 4 個數字分別代表不同的視力狀況，更說是「眼科醫生視力權威檢測」。訊息描述如果看到「3246」就代表近視加散光，如果出現「3240」則是散光不近視，看到「1246」的話就是近視不散光，但你如果看到「1240」，就表示眼睛健康。對於這樣的說法，眼科醫師對此表示謠言關於檢測說近視和散光的分類根本就是錯誤的，不能以此視為評斷根據，還是必須要通過詳細驗光檢查。

視力檢測圖4個數字的謠言

原始謠傳版本：

看看數字是什麼？稍後給答案！眼科醫生視力權威檢測。

最後再傳給你公布的答案：

公布答案（僅供參考）：

3246，近视加散光；3240，散光不近视，

1246，光近视不散光，1240，眼睛相当健康。啥都看不清，可能要去看醫生⋯⋯

謠言破解說明：

對此眼科醫師表示這是錯誤的視力檢測方式，不能以此判斷近視或散光的狀況。

正確闢謠解釋：

這裡 MyGoPen 實際詢問眼科醫師，醫師對此表示：多數人都是同時有近視合併散光，很少有單純散光或者單純近視的人，所以對於這個圖像對於近視和散光的分類根本就不對，實際進行實測也並不是這樣的狀況。

由於這張圖在中國也流傳開來，當地的眼科醫院對此也做了闢謠解釋，以這張圖來說，簡單地判斷視力異常的大概情況還是可以的（如：清晰度），但是若是藉由這種方式判斷近視或散光是錯誤的，還是必須要通過詳細驗光檢查。

一般簡易的視力表，同樣的一行，你上下能看清，但是左右的位置看不清，或者左右能看清，上下看不清，就表示散光的可能性大。但如果上下左右中間都看不清，那麼就有可能是近視或者遠視，這都需要配合進一步的詳細檢查。

本文經授權轉載自Mygopen 視力檢測圖？看到這4個數字測近視散光？醫：錯誤！

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