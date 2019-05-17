Mygopen》【真活動】518國際博物館日免費入場！全台各館免費名單彙整

免費參觀台灣博物館不再是夢想，今年518國際博物館日帶你衝一波！

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許多民眾在 LINE 傳「518 國際博物館日」的相關消息，都在確認是不是 2019 的，會不會有些博物館、美術館還是要收費？事實上免費入場的優惠不只是故宮而已，台灣各大博物館許多在當天或當月都有免費入場或特別的活動，大家假日的時候真的不要錯過這樣的機會，這裡也整理各館優惠免費資訊的彙整提供給大家參考。

是真的有這樣的免費入場活動唷！

518國際博物館日免費入場的名單彙整

活動說明：

簡單來說這樣的活動的歷史得從 1977 年說起，國際博物館協會（the International Council of Museums, ICOM）將每年的 5/18 訂為國際博物館日（International Museum Day），主要以全球社會發展相關主題，推動博物館響應並辦理活動，以發揮社會影響力。各國博物館也會在 5/18 當天或一定期間推出各式展演活動及優惠措施，鼓勵民眾走進博物館，一同歡慶 518！

免費入場

5 月 18 日免費入場參觀：

5月份免費參觀

國立故宮博物院南部院區

5/18、5/19、5/25、5/26故宮南部院區免費參觀

中台世界博物館

5/17-5/19免費參觀

5月份免費參觀

國立臺灣歷史博物館

有興趣的朋友也可以參考這個官方的「5月博物館趴趴走行事曆 」囉！

本文經授權轉載自Mygopen 【真活動】518國際博物館日免費入場！全台各館免費名單彙整

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