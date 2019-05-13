自由開講》民進黨中央應該堅守程序、在初選SOP上絕不退讓

艾雄

民進黨總統初選在還沒有完成協調前，黨中央決定先進行立委初選，目前已告一段落。但是從民進黨立委初選的結果看來，筆者認為堅守制度是有必要，且有其道理存在的。

因為在這次民進黨的立委初選當中，有幾個選區初選結果跌破眾人眼鏡，除了嘉義市現任立委黨團三長之一的李俊俋、台南市現任立委葉宜津、桃園市的陳賴素美三人未贏得初選外，台南市的前立委李俊毅也輸給了現任議員林宜瑾。

台南立委一選區民進黨初選由賴惠員出線，立委葉宜津（左）指控賴惠員初選公然賄選，已違反選罷法，蒐集賴陣營贈送的文宣品，並委由律師提告。（資料照）

這三人當中，除了現任黨團三長之一李俊邑接受結果初選之外，葉宜津及李俊毅都不接受敗選，其中葉宜津表示「對手賄選」、李俊毅則表示「民調不公」，筆者認為葉宜津的主張尚在可理解的範圍內，但是李俊毅的主張可讓人摸不著頭緒了！

因為李俊毅主張的論點大概是：在初選時派員到現場觀察民調執行，在監聽過程中發現，民調樣本有很多的跨區電話與公司電話加入、民進黨委外以黑箱剔除非某派系的支持者。

先攤開李俊毅前委員的從政經歷，可以發現，李前委員曾在黨中央任職，在2012年到2014年間，他曾擔任民進黨的副祕書長。

參與台南市第4選區立委初選的前立委李俊毅30日召開記者會，指控初選民調出現舞弊，民調電話出現非選區及非住家電話，要求黨中央暫緩公布初選結果，啟動舞弊撤查並法辦。（資料照）

所以筆者就很好奇了，難道2014至今，民進黨有變更過立委初選的民調實施辦法嗎？如果從2014年至今，民調的實施辦法或是施測SOP都沒有改變過，為何在其他的情況下照著這套流程所得到的初選結果，沒有被其他人以「民調不公」質疑。

因為就筆者對實施民調的粗淺認知，李前委員所認為民調不公的理由，根本是許多民調施測時都會出現的狀況。

因為民進黨所使用的民調母群體是以電話簿上的資訊做為施測的資料來源。而電話簿上根本沒有寫電話的「所在區域」，僅能以電話的字頭做為判斷依據，問題是，有部分的電話字頭會跨行政區共用，所以本來就很有可能會打到鄰近鄉鎮市區。

再來是李前委員說的有「公司電話」加入民調樣本，這個部分也很好理解吧！畢竟住宅電話本來就可能出現「住商合一」的情況，這也是為什麼在施行民調前，電訪員要先詢問電話的確切行政區域及是否為住家電話的原因。

想請問李前委員，難道民進黨中央施作民調時，電訪員沒有先行詢問「電話確切行政區」、「是否為住家電話」嗎？

還是在李前委員在擔任副祕書長，督導民調中心時，民調施測時都會很神奇的不會打到施測區域外的電話、也從來沒有遇過住商合一的住宅呢？



另一項李前委員所指控的，民進黨以「委外黑箱剔除非某派系的支持者」，民進黨中央的回應說，所謂的委外也僅不過是「紙本轉電子檔的流程」而已，如果李前委員真的有什麼證據，可以證明民進黨真的有黑箱的事實，李前委員就應該提出確切的指控，否則這種含血噴人的說法，只會讓人覺得李前委員就僅是「願賭不服輸」，想找個理由脫黨參選而已。

如果堅持一定的程序，在一定SOP下施測的民調都能被有心人士白的描繪成黑的，那麼試想，在沒有遵守既有規範的前提下，初選落敗的人會如何不服呢？

所以說，民進黨面對初選一定要堅守程序的SOP，才能杜眾人悠悠之口，平息紛爭，以立委初選做為前車之鑑，在總統初選不要犯相同錯誤，這樣在面對真正的大選才能夠團結獲勝。

（政治工作者、智庫研究員）

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