自由開講》面對明目張膽的統一與經濟統戰，何者民主台灣容易取勝？

◎柯嘉斯



國民黨已經決定總統初選方案是採行全民調，而本次已表態參選， 或是會被國民黨納入初選民調的人選中， 又以郭台銘或韓國瑜兩人最有機會出線。

筆者認為，中共雖然讓韓市長進入中聯辦， 但是在郭台銘明確表態參選後， 中共應該是屬意郭台銘擔任2020總統大選的中共代理人， 原因除了中共和韓國瑜市長之間的信任關係遜於郭台銘， 鴻海集團的收益也有超過三成是來自中國。

筆者認為，中共雖然讓韓市長進入中聯辦，但是在郭台銘明確表態參選後，中共應該是屬意郭台銘擔任2020總統大選的中共代理人。（資料照）

綠黨桃園市議員王浩宇24日更在臉書上爆料，「八點後， 幫韓國瑜帶風向的中共網軍，全部瞬間消失。很可能， 要轉向挺郭了」。筆者認為，這樣的消息如果為真， 那麼更印證郭董很有可能就是中共屬意2020選舉的中共代理人。

其實，不只王浩宇暗示中共會在韓郭兩人之間挺郭， 流亡美國的中國商人郭文貴也曾不只一次這樣說過這個觀點。

郭文貴早在2018年就說過「郭台銘會出來選總統」， 郭文貴直言，「郭台銘和中共高層間有利益往來， 又有橫跨美中台的優勢」， 也因此郭文貴認定郭台銘就是本次大選中屬意的人選。

而對於泛綠而言，究竟是郭台銘出線還是韓國瑜出線比較好打呢？ 筆者認為，可以從以下幾個觀點分析。

如果是郭台銘出線代表國民黨參選，郭台銘勢必是主打經濟牌， 而郭董主打經濟牌最大的優勢就是他其實在一般的市井小民眼中是個 「成功的商人」，也因為這樣，郭台銘主打的經濟牌，在「信度上」 可能會讓一般市民相信，郭台銘真的能夠在經濟上改變些什麼。

而郭台銘最大的缺點就是他深植人心的「血汗工廠」形象， 在勞工及一般人民心中可能會產生負面的想法， 再來就是郭台銘從來沒有從政經驗， 無論面對政治事務的反應或是幕僚團隊，都有待加強， 這個缺點可以從郭董在前幾天地震後跑去勘查「松仁路」，更說「 有人跟我說101太重了」就可以略知一二。

至於韓國瑜參選總統的部份，韓國瑜一直都是以個人魅力， 搭配上媒體洗版式的宣傳而取勝， 但是在他就任高雄市長後連日的跳票與失言， 韓市長的個人魅力還可以掩蓋他僅有口號的空洞政策多久？ 值得懷疑。

至於韓國瑜參選總統的部份，韓國瑜一直都是以個人魅力，搭配上媒體洗版式的宣傳而取勝，但是在他就任高雄市長後連日的跳票與失言，韓市長的個人魅力還可以掩蓋他僅有口號的空洞政策多久？值得懷疑。（資料照）

再來是，韓市長僅就任高雄市長四個月就想要參選總統， 也是韓市長一個致命的缺陷， 雖然韓市長口口聲聲說自己不會主動參選總統，但是韓市長「 餓鬼假客氣」的伎倆早已被大家看破手腳，在韓市長發佈了他所謂「 字字推敲」的五點聲明後，有些韓粉開始表達對韓市長的不滿， 筆者認為這個效應究竟對韓市長的聲勢影響多少，有待商榷。

另外還有一點值得觀察的是， 當初韓國瑜的聲勢是被以非常不健康的方式炒熱， 也因此有許多人戲稱韓國瑜並不是政治人物，而是宗教人物， 也因此，如果韓市長最終沒有出線， 這些瘋狂的粉絲是否會將票投給同屬國民黨的其他候選人？ 畢竟不少韓粉是主張「非韓不投」。

筆者認為，中共現在的態度是雙邊押寶，意指， 雖然中共現在傾向郭台銘，但是倘若最後是韓國瑜出線， 中共也會轉向支持韓國瑜。

目前的民進黨， 不管是蔡英文總統或是賴清德前院長出線代表民進黨參選， 主打的必然是民主牌，以抵擋中共現在的文攻武嚇為主要訴求， 試圖延續台灣主權的獨立性與自由民主的憲政體制。

而這樣的民主牌在對上以郭董為首的經濟牌，究竟是優勢或是劣勢？ 筆者認為勝負難料，因為雖然郭董的經濟牌背後隱含的價值， 仍是中資與中國的經濟統戰，但是中間選民究竟有沒有辦法將「 白花花的鈔票」跟「統戰」做連結，筆者存疑。

況且，經濟對上民主的選擇，在2012年早有先例， 當時國民黨就是以ECFA、兩岸和平協議做為選戰主軸， 對上主打民主、自由的民進黨。 但是今日的局勢和當時最大的差異來自， 現在的社會經歷過學運洗禮、資訊流通較為快速， 所以也不代表2012年的先例一定百分之百適用於現在， 但是可以確定的是， 民眾可能無法明顯區隔經濟統戰和民主之間的差別。

如果今天是韓國瑜出線，那麼選戰的主軸就會明顯的成為統獨對決， 因為出入中聯辦、見中聯辦主任、在中國不否認一國兩制， 再加上中國網軍、官方在2018大選的全力操作， 韓國瑜身上的中共標籤是撕也撕不下來了。

在統獨對決中，雖然台灣人可能大多數不想「急獨」， 立刻獨立避免觸怒中國， 但是至少大多數的台灣人應該是願意維持現況，為現有的民主、 自由而戰。

所以究竟是韓國瑜還是郭台銘出線對綠營較為有利呢？

筆者認為，在中國兵臨城下、無聲的資訊戰天天開打的今天， 縱使是郭台銘出線，綠營也是有勝算， 但是在選擇戰場上如果可以直接就統獨立場進行開戰，這樣勝算， 自然僅能夠以迂迴的方式對統獨進行攻防，來的高一些。

但是，無論國民黨是由郭台銘、韓國瑜兩人中的誰出線， 其背後真正在運作的都是中國政府，為了守護民主的台灣， 台灣的本地陣線應該團結，全力求勝， 尋求和台灣價值相近的盟友相助，這樣才能捍衛台灣既有的民主、 自由與多元。

（智庫研究人員）



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