自由開講》面對中國戰機侵台，滿腦子芭樂無法解決問題

◎柯嘉斯

3月31日，共軍派出兩架戰機越過海峽中線，對台採取直接挑釁行動，我軍隨即派出多架軍機升空攔截。這並不是第一次共軍派出軍機挑釁台灣了，在2016年，蔡政府上台後，共軍就一直派軍機、軍艦繞台，侵犯我國領海、領空，傷害我國的主權。

3月31日，共軍派出兩架戰機越過海峽中線，對台採取直接挑釁行動，我軍隨即派出多架軍機升空攔截。中國殲11戰鬥機。（本報合成）

面對中國的行為，總統府及民進黨中央都出面痛斥，中國這樣的行為除了是麻煩製造者，更是不負責任，單方面的在破壞現狀，而我們的在野黨呢？

國民黨的回應竟然是，「不樂見兩岸關係日趨緊張，也不希望兩岸有任何爭端，呼籲兩岸當局應該多為兩岸人民福祉著想，維持兩岸關係和平穩定的發展」。

筆者不禁想到，前陣子傳出新版身分證將取消國旗時，國民黨立委出來開記者會，痛哭失聲說，民進黨正在消滅中華民國，但面對到這麼明顯、主權被侵犯的時刻，那個最喜歡指責民進黨不拿國旗、不唱國歌、不愛中華民國的國民黨，到底去哪了？

難道對國民黨而言，連譴責中國加害者的勇氣都沒有？想請問國民黨，你們這樣到底是哪門子的保衛中華民國？

數位身分證考量不放國旗，藍委童惠珍（右）哽咽：傷害僑胞的心。（資料照）

還是說，國民黨的捍衛中華民國，只是「對內說法」，「打台灣自己人」不留情，面對中國卻默不吭聲。因為舉凡台灣被斷交、在國際被打壓、中共戰機侵台，國民黨的反應都是先跳出來指責民進黨政府。

也因此，筆者想請問國民黨，除了在鏡頭前假哭之外，實際上你們究竟為了守護台灣、捍衛中華民國做什麼努力？

捍衛國土不是將國旗放在身分證上就有用的，而是應該認清台灣現階段的敵人到底是誰？以及他們的策略是什麼？而中國，很明顯的，就是台灣目前最大的敵人。

除了武力做為犯台的選項，以經逼政也是中國很常見用來取得戰略優勢的手法，中國的一帶一路就是最好的例子，在一帶一路的策略下，中國貸款給許多國家，藉此取得這些國家在政治上的主導權，從非洲到亞洲都有許多國家因此失去主權，等於將整個國家賣給了中國。

對照台灣，也會發現，中國是用一樣的手法，利用貿易訂單、觀光客，來營造親中可以帶來經濟繁榮的假象，事實上，這樣的經濟成長，虛幻得像是泡泡，因為這些產品並未經過市場競爭，只是因為人為介入的因素產生競爭力，所以如果一旦人為因素消失，那麼產品就會直接從天堂掉落谷底。這就是中國以經逼政的做法。

一手以武力恐嚇，另一手以金錢利誘，分化台灣內部，打擊台灣主權，中國的手段再明顯不過了，但是就是有人「明知山有虎，偏向虎山行」、「不見棺材不掉淚」，除了和中國保持密切往來，更出入中國統戰單位等敏感場所。

天下沒有白吃的午餐，更不會掉下禮物。中國對台灣的統戰軟硬兼施，除了文攻武嚇外，現在更轉為用經濟強迫承認一中，歐陽娜娜事件或是韓市長所簽回來那一堆不知道會不會兌現的MOU，都屬於後面這類軟性統戰。

歐陽娜娜接受央視旗下《中國電影報導》專訪時，重申「讓祖國為我們驕傲」。（翻攝自微博。）

面對中國這樣日漸嚴厲的攻勢，台灣勢必需要團結才能夠度過這次的難關，為了追求最大的力量，各個政治光譜應該尋求共識，無論是台派、中華民國派，應該要異中求同，捍衛我們現有民主、自由的生活。

最後，奉勸國民黨的政治人物們，如果是真心想要捍衛中華民國，在中國打壓台灣時應該展現具體作為，至少應該做到出聲譴責，不要總是顧左右而言他，搪塞一些「滿腦子在想芭樂銷售」的胡言亂語了。

（台北大學法律研究所）

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