自由開講》韓粉們的發財夢是不是該醒了？不要被騙財又騙色！

◎柯嘉斯

韓國瑜市長在選前號稱要讓「高雄發大財」，雖然他後來又反悔說「 讓高雄整個發大財，不可能，我沒有那麼笨」，但隨著這幾天韓國瑜 出訪香港丶澳門丶深圳及廈門，宣稱已獲逾53億元訂單，「韓粉」 的情緒再次沸騰，紛紛表示高雄真的要發大財了！ 但是真的有這麼好康的事情嗎？



首先，韓市長從上任之後，所有簽訂的MOU都是和農業有關，但從 高雄的產業結構來看，在農業比例上，農林漁牧業僅占3.2%， 反倒是工業占了36.6%，而服務業更占了60.2%，換句話說 ，高雄市大多數民眾並非農業人口，而農業產值更是僅占了所有產值 的0.2%而已，想請問韓市長，除了農業之外的另外96.8%， 你做了什麼努力呢？



MOU是備忘錄的簡稱，並沒有實際的法律約束力，根本就不算是契 約，所以雖然簽了53億，人家不一定會真的跟你買53億的東西。 前立委賴坤成在臉書指出，韓市長在北農時期就喜歡簽MOU，2014年與昆山水中仙公司簽MOU，採購北農經銷的高級茶葉1 萬盒，結果對方買不到700盒，還是北農降價求售的。 所以韓市長根本就知道MOU的拘束力極低，可是卻還是這樣用這些 不實際的話術和做法，想要營造出拼經濟有成的假象。



MOU的效力本來就有誇大的效果，更何況和韓市長簽訂MOU的國 家是中國企業，中國企業的誠信在國際上本來就不值得信賴，因此這 個MOU的落實程度更要打上大大的問號。



過去，菲律賓曾和中國簽訂過一紙240億美金（約7200億新台 幣）的合約，包含150億美金（4500億新台幣） 的外國直接投資（FDI）與90億（2700億新台幣） 的備忘錄。這個2016年達成的協議，累計到2018年4月，中 國與菲律賓之間的外國直接投資才達到10.2億美元（300億新 台幣），達成率不到5%。

中國老是說話不算話？韓導也不遑多讓！北農時期的韓國瑜，大張旗鼓跟中國簽 MOU 賣茶葉，一簽就是 10000 盒，結果呢？只賣出 700 盒，達成率才 7%！（截圖自台灣賦格 Taiwan Fugue臉書）



更可怕的事情是，與韓市長簽訂MOU的企業，背後或多或少都有中 國政府、中聯辦操控，舉例而言，在香港與高雄簽訂MOU的華閔投 資集團有限公司，背後是福建省人民政府國資委監管、在深圳與高雄 簽大單的深圳海吉星國際農產品物流園，是由中國國有企業深圳市農 產品股份有限公司投資，所以說，韓市長是不是和魔鬼做了「 一國兩制」的交易？簽了一堆賺不到錢MOU，卻把主權便宜賣了。



或許還是會有韓國瑜的支持者主張，53億台幣的訂單或多或少都有 可能被兌現，只要有利可圖，韓市長的做法就是有效的做法， 但是這種心態分明是在飲鳩止渴，也根本沒有必要， 因為光是去年一年，在蔡政府任期內，台灣全年的農產品外銷出口額 達就有54.7億美金，其中出口至中國的金額是12.6億美金， 而韓市長瑜簽下來的MOU，就算全部兌現，也不到2億美金，證明 縱使沒有中國政府購買，台灣農產品本來就有很強的競爭能力可以外 銷國際、甚至可以進入中國。



反倒是，如果讓中國政府用違反市場機制的方式來打亂產銷的行情， 很有可能會導致市場失衡，讓農民過度生產，導致農民血本無歸，反 而傷害了台灣的農業發展，更有可能讓中國政府可以藉此見縫插針， 操縱議題，打擊台灣政府。

《只是堵藍粉絲團》小編酸韓國瑜，他沒賣台，只是賣水果、送台灣。（記者翻攝/資料照）



說穿了，韓市長這次的訪中，中國政府的做法就是赤裸裸的經濟統戰 ，想要花點小錢就想把最具指標性的深綠大本營高雄市給騙下來，連 香港的報紙都意識到這件事情的嚴重性了，韓粉們怎麼還不清醒？不 要被騙財又被騙色，最後人財兩失一場空！

（台北大學法律研究所）

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