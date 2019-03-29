自由開講》自承鴨霸、黑金的議長就能成功護韓？

◎柯嘉斯

高雄市議會在28日有多名民進黨及時力的議員，要求韓市長就中國行做專案報告，但沒想到高雄市議長許崑源憤怒回罵議員們，「疑慮是你們少數人說的！」、「說韓市長賣台，有那麼嚴重嗎？」並且因此拒絕議員們的請求，更說出「要罵我鴨霸、黑、金也隨便你們！」。

高雄市議長許崑源認為韓國瑜不用到議會專案報告，並動怒指「說韓市長賣台，有那麼嚴重嗎？」、「要罵我鴨霸、黑、金也隨便你們！」。（臉書影片截圖）

但是民進黨議員們的要求真的不合理嗎？韓市長這次出訪香港、中國，除了和中國操控的企業簽訂了一堆內容不明的MOU外，更與中聯辦、國台辦主任這些對台統戰機構的負責人見面，渉及為中國「一國兩制」背書。許議長認為這樣的行為沒有不合理，但是陸委會明顯有不同見解，因為陸委會要求韓市長出面說清楚，更有可能因為韓市長見了中聯辦主任而對其予以50萬元的裁罰。

想問問許議長，陸委會本於兩岸專業要求韓市長出面說明，請問你又是基於什麼專業或理由認為韓市長這樣踩紅線的行為可以被接受，不需要專案報告，不用受到大家檢驗？

許議長的荒唐事可不止這樁，2003年，許議長的兒子許政麟因為印製高達500萬元的偽鈔與持有毒品被逮捕，結果許議長在 1 月 28 日的高雄市議會臨時會審議預算時，竟然主動點名「毒品防制局毫無作用」、「無存在必要」，要求市府審慎檢討。耐人尋味是，不久後，高雄市就破獲史上最大宗，價值上百億、重達1.5噸的貨櫃走私毒品案。

許議長的荒唐事可不止這樁，2003年，許議長的兒子許政麟因為印製高達500萬元的偽鈔與持有毒品被逮捕，結果許議長在 1 月 28 日的高雄市議會臨時會審議預算時，竟然主動點名「毒品防制局毫無作用」、「無存在必要」，要求市府審慎檢討。（資料照）

更誇張的還有，在2014年，時任議長的許崑源，在面對民進黨市議會抗議國民黨市議員未經程序變更，就要刪除2.8億元的活動相關歲出，因而在會議上要求議長按照議事程序裁示時，對民進黨市議員嗆聲，「甚麼違法提案，高雄市議會是你說了算嗎？」「以後你們再多選幾席，再多選幾席。」除了罔顧議事規則、言行不當外，更有違議長中立的原則。

做為議會的議長，除了監督市政外，更是議事規則的判斷者，有責任維護議場秩序，更要防止議會討論情緒化，負責引導議員們理性討論，很明顯的，許議長在面對爭議時根本無法定紛止爭。

許議長應該好好檢討一下自己的言行舉止，自承鴨霸、黑金，不會讓韓市長簽的MOU全部兌現，也不會讓韓市長進入中聯辦的賣台疑雲就煙消雲散，真正消弭爭議的不二法門，是要求韓市長上備詢台把爭議說清楚講明白。反正，韓市長的這趟中國行如果真的坦蕩蕩，成果豐碩，上了備詢台，也是美事一件，不是嗎？

（台北大學法律研究所）

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