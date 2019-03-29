自由開講》統獨假議題？學姊一席話將自己打落神壇！

◎陳威

「學姊」黃瀞瑩因在政論節目上談到2020總統大選，脫口而出「統獨就是假議題」的發言引發熱議！從完整的脈絡來看，主持人向「學姊」黃瀞瑩提問，2020的選戰，變成反獨和反統的對決，當韓國瑜效應衝擊台灣社會與輿論還有媒體，柯文哲都被邊緣化的看法時，黃瀞瑩回說：「作為一個有投票權的台北市民，我不知道統獨每兩年出現一次，到底在吵什麼？因為統獨就是一個假議題！我不會因為今天投票而決定接下來台灣會馬上獨立還是被統一！」這句「統獨是假議題」，在台灣社會引發軒然大波和廣大批評。

「學姐」黃瀞瑩因在政論節目上談到2020總統大選，脫口而出「統獨就是假議題」的發言引發熱議！（截圖自臉書）

呂秋遠律師就痛罵：「你以為用臉書、講維尼、選總統是天賦人權嗎？是以前的人幫你抗議、遊行、投票、流血，你才有的啦！時代力量立委洪慈庸也發文警告學姊，「統獨不會是假議題，而是『溫水煮青蛙』議題。」

本土樂團拷秋勤也怒斥：「聽起來妳跟韓國瑜的支持者也沒什麼差別啊？」北市議員苗博雅也狂酸，「今天拉K，不會馬上就包尿布。所以大家就不用煩惱了，反正都是假議題，是嗎？」。

外交官劉仕傑也炮轟學姊，「沒有民主，沒有百分百受到保障的言論自由，就沒有柯粉！」政大副教授劉宏恩也嗆「學姊」：「我覺得若是有人問你有沒有基本邏輯思考能力，這才是個假議題。因為你就是：沒有！」



網紅陳沂也狠酸，「其實我一直覺得柯文哲團隊硬捧『學姊』也是個假議題啊！」桃園市議員王浩宇也在臉書發文抨擊黃瀞瑩的論述「跟韓國瑜有什麼差異？跟國民黨政治人物的發言有什麼差異？」



學姊上政論節目或許是為2020選立委來暖身，但一句「統獨是假議題」反而讓學姊從神壇跌落，被看破手腳。建議學姊如果想選立委，先好好惡補兩岸關係和國際政治，免得講起話來顯露出自己的愚昧無知！

（時事評論員）

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