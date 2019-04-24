胡，怎麼說》國民黨為韓量身趕製的「黃袍」出籠了

李佳芬一句「韓的背後被開槍」火力掃射黨中央、韓國瑜接著發表「我要、我不要」五點參選總統聲明，國民黨中常會今天就通過了總統初選的「韓國瑜條款」，韓國瑜將「被動」納入初選民調（國民黨中央必須「主動」將他納入）。

韓國瑜講「我要」參選總統、「我不要」參加現行那種初選制度，國民黨中央今天照單全收，全黨為他一人量身趕製黃袍。（資料照，記者朱沛雄攝）

韓國瑜夫婦分頭出擊加韓粉助威，對國民黨果然威力無限，韓國瑜講「我要」參選總統、「我不要」參加現行那種初選制度，國民黨中央今天照單全收，被她一句「背後開槍」、他一句「政治權貴、密室協商」，打的昏天黑地的國民黨高層，可說完全臣服在韓的腳下，全黨為他一人量身趕製黃袍。



以勝選為包裝、為他量身打造的黃袍已做好，韓國瑜要不要試穿這件「新衣」？對新衣是否滿意而龍心大悅？就看他的「被動」意旨了，國民黨中央只能察顏觀色「主動」配合。



不過，依中國宮廷文化傳統，他應該會演出三勸三辭、半推半就戲碼才是，骨子裡當然是「捨我其誰」、並配合韓粉助陣造勢的「非韓不可」，否則，煮熟的鴨子可能飛走，黃袍做好了，也可能被郭台銘搶先穿走。



韓國瑜上任高雄市長今天剛滿4個月，他競選所提的政見、對高雄市民的承諾，沒見實現半撇，卻急急更上層樓直接搶攻總統大位，把高雄市長這個位子當跳板、敲門磚，89萬投給他讓他當選市長的高雄選民，就如敲門磚的一粒粒砂子，當他敲開了登龍之門，敲門磚與砂子就可一起丟一邊了。



有人批評韓國瑜「吃碗裡、看碗外」，我看他是要「整桌整碗捧去」。台灣如果被「整桌整碗捧去」，更大的問題在於被捧去那裡？除了捧去中國他還能捧去那？

依國民黨新修訂的初選制度，目前看來，未來總統提名人選非韓即郭、非郭即韓。（資料照，記者張忠義攝）

依國民黨新修訂的初選制度，目前看來，未來總統提名人選非韓即郭、非郭即韓，在形勢比人強之下，朱立倫難以相抗，王金平大約只能等待人家挑副手搭配競選時，不要忘記他的存在。



就台灣人民而言，藍軍不論是韓、是郭掛帥，不論韓或郭當選總統，都將把台灣與被中國併吞、被一國兩制、被中共一黨專政之邪惡的距離，大幅拉近。



關係台灣前途至鉅的決戰2020年，「台灣防線」做好了嗎？

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